Мы придем за своими деньгами. Роман Носиков о грозном пальчике американки Орловой

Если бы на свете не было журналистки «Эха Москвы» Карины Орловой, ее стоило бы выдумать. Ведь Карина — ходячее пособие по межгрупповой психологии. Повитая под трубами образованщины, вскормленная с копья бюджетов ВШЭ она была выпущена в пампасы Штатов пастись средь грантов — и с тех пор исправно отрабатывает грушей в нашем почтенном издании.

В первый раз мы использовали Орлову в качестве иллюстрации к кризису заниженной самооценки, из-за которой персонаж мечется из группы в группу. Во второй раз разложили ее, показав, что бывает, если место в новой группе не удается получить по нормам морали.

В третий и, надеюсь, последний раз мы возьмем Карину за ее гневную отповедь спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Тот осмелился критиковать США. В Америке насчитывается 27 млн людей без страховки, и лечение коронавируса в больнице может обойтись каждому в 70 тысяч долларов, заметил спикер.

Вынести этого Карина не смогла. Она должна была поставить на место зарвавшегося члена группы «россияне», которую сама она покинула ради более престижной, по ее мнению, группы «американцы». Ведь такое уничижение американцев, к которым Карина хочет принадлежать, наносит ущерб ее собственной репутации. А главное, обесценивает все те жертвы, которые она была вынуждена принести за новое членство.

Вот Орлова и отреагировала, встав на защиту новой мазерленд сперва в фейсбуке, а затем, в виде перепоста, на сайте «Эха Москвы». Нам придется привести ее реплику почти полностью.

«Отвечаю Володину: во-первых, все крупнейшие страховые компании отменили доплаты в связи с лечением коронавируса — вот письмо от моей страховой компании о том, что она отменяет все доплаты по диагностированию, тестированию и лечению коронавируса. А во-вторых, сделали они это потому, что государство им возместило затраты ($75 млрд напрямую плюс десятки миллиардов, выделенные напрямую больницам), что заложено в пакете помощи на $2.2 трлн. А для незастрахованных, в том числе для тех, кто потерял страховку вместе с работой, Администрация США открыла портал, где больницы должны подавать заявки на возмещение затрат по таким пациентам. Так что опять мимо — американцы и деньги получают в связи с коронавирусом (по $1200 на человека плюс $500 на ребенка), и за лечение не платят».

Едва отбив атаку и даже не переведя дух, Карина переходит в наступление:

«Итак, россияне, кто из вас НЕ хотел бы поменяться местами с американцами в части социального обеспечения в связи с пандемией коронавируса?»

Ну, я не знаю, право. Наверное, даже хорошо, что первыми про деньги заговорили не мы. А ведь беседа эта неизбежна, как восход солнца. Когда ложится пыль после битвы, цивилизованные люди всегда приступают к разговору о том, кто кому и сколько должен.

Оценим диспозицию.

На данный момент в России от коронавируса скончались 1073 человека. Заражены 106 498 человек. В США от COVID-19 умерли 61 669 человек, а заражено более миллиона…

…Да, теперь приходится так и говорить: «более миллиона». Хотя «более» — это свыше сорока тысяч человек, а завтра будет свыше шестидесяти пяти тысяч.

Так вот, учитывая разницу в количестве населения, шансов умереть от ковидлы в России — в 30 с лишним раз меньше, чем в США.

Интересно, как так получилось? Это не злорадство, Карина, это обычный вопрос.

Рассказы о том, что Россия скрывает статистику, а США не скрывают, могут в какой-то степени поправить дело, но не в тридцать же раз. Потому что пандемия — угроза для всех на планете, и никто в международном сообществе поддельной статистики из РФ не потерпел бы.

Может быть, это портал для заявок клиник для бедных работает плохо? И может быть, не только он?

Как так получилось, что тесты для коронавируса изготавливались в США в том же помещении, где находились положительные образцы коронавируса, без защиты друг от друга? В результате чего 100% тестов, изготовленных в этой лаборатории американской государственной службой, оказались непригодными.

Это не путинское телевидение, Карина, это The New York Times.

Или возьмем рупор ватников и троллей Bloomberg. Агентство сообщает, что за время пандемии безработными в Штатах стали 17 миллионов человек. Может, пора редакцию-то — в «Абу-Грейб»? Там разберутся, а невиновных при демократии не сажают.

Кроме того, согласно слухам, настойчиво распространяемым известным пропагандистским листком Forbes (ох уж эти счетоводы чужих миллиардов!), выделения правительства США если и удастся получить, то лишь для погашения долгов. То есть при поступлении денег, Карина, они будут тут же списаны в счет погашения задолженности по кредитам и налогам. Чтобы потратить деньги на себя, нужно получать чек по почте, а почта…

Ладно, подведем итог.

Америка, мощнейшая держава планеты, лидер вселенских рейтингов готовности к пандемии, столкнувшись с COVID-19, полностью провалила противоэпидемиологическую работу. Затем попыталась заткнуть избирателей подачками, но не справилась и с этим, поскольку ее система, Карина, не рассчитана на помощь населению при ЧС. Тут каждый сам за себя, а спасительная армия является лишь в Голливуде.

Да и доллары, которые в итоге достанутся коллекторам, напечатаны в долг. То есть оплачены не трудом американских работников, промышленников, республиканцев или демократов, а трудом китайцев, африканцев и русских.

Это вообще наши деньги, а не американские, Карина Орлова.

Не знаю, говорил ли Бисмарк про то, что «русские всегда приходят за своими деньгами» или все это выдумки, — но мы придем. И приведем китайцев. И негров тоже — с бейсбольными битами и паяльными лампами.

Потому что США оказались не в состоянии распорядиться даже ворованным. На те деньги, что они последние полстолетия сосали из всего мира, присваивая чужой труд, они могли бы построить Сияющий Град на Холме, коммунизм или утопию. Вместо этого бала, Карина, выстроена напыщенная, помпезная, позолоченная, украшенная неоном подворотня с крохотными оазисами для избранных.

Я кажусь злорадным? Так это правда. Но не по отношению к американцам. Они не так уж и виноваты. В отношении земляков Лондона, О’Генри, По и Стейнбека я чувствую скорее сочувствие.

А злорадствую я, конечно, по поводу тех людей, с которыми вам, Карина, так хочется стать ровней. Хочется несбыточно, потому что обслугу в элиту не берут, да и времени уже не осталось. Время сорить перед обслугой деньгами закончилось, пришла пора возвращать долги. И отдавать придется не зеленой бумагой, а золотом.

Паразиты не умеют распоряжаться мировым богатством. Они просто недостойны свалившейся на них удачи. Они поступили с доставшимся состоянием как жулики и воры — герои рассказов Лондона и О’Генри.

Поэтому и судьба их, Карина, будет такой же. Вас вымажут дегтем, вываляют в перьях и выбросят из приличного места, в которое мы станем превращать постамериканский мир.

Судьбой обслуги никто заморачиваться не будет. Сами. Все сами.

«Рашен мани. Быстро».