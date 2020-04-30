Макроэкономист назвал сильные стороны России в борьбе с «COVID-кризисом»

Ударивший по миру «коронавирусной кризис» сильно отличается от предыдущих проблем в мировой экономике, однако Россия подошла к нему подготовленной. Об этом заявил генеральный директор управляющей компании «БСПБ Капитал», макроэкономист Дмитрий Шагардин во время вебинара Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Аналитик отметил: кризис 2020 года нельзя сравнивать с предыдущими вызовами для экономики. Здесь крайне важно понимать, в каком состоянии страна столкнулась с ним. Дмитрий Шагардин назвал сильные стороны российской экономики в борьбе с «COVID-кризисом».

«Страна подошла [к кризису] с двойным профицитом, как говорят экономисты, по бюджету. Наши экспортные операции превышают импортные. Это формирует положительную оценку по торговому балансу. Второе — золотовалютные резервы: 560 миллиардов долларов на текущий момент, которые полностью покрывают внешний долг страны, включая государственный и корпоративный. <…> У нас очень низкий объем госдолга в процентах ВВП — всего 14%. Посмотрите на любую западную страну, страны развивающейся экономики — мы очень сильно выделяемся по этому параметру. Уровень госдолга очень низкий», — сказал Дмитрий Шагардин.

Кроме того, напомнил он, в России действует бюджетное правило с 2017 года. Все дополнительные нефтегазовые доходы свыше планки 40 долларов за баррель уходили на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Когда цена упала ниже, правительство стало тратить эти деньги, которые копило в очень тучные годы, в экономику, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы. Это очень важно: правило очень жесткое. Оно работало в одну сторону, а теперь, когда упали цены, — в другую», — объяснил Дмитрий Шагардин.

В целом, считает аналитик, Россия в очень хорошей форме подошла к встрече с новыми вызовами. Пандемию, напомнил эксперт, предугадать никто не мог.

«У нас реализовался сценарий с падением цен на нефть и сценарий с коронавирусом, который никто не мог предположить. Тем не менее страна подошла в очень хорошей форме к новым вызовам. Последние годы политика была заточена на обеспечение макроэкономической стабильности. Но вторая сторона медали — то, что мы теряли в экономическом росте», — считает экономист.

Еще одним вызовом для российской экономики может стать грядущий май. Шагардин напомнил, что Россия в рамках новой сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей.