Галкин показал, какими блюдами Пугачева балует его на самоизоляции

Москва, 30 апреля. Российский юморист Максим Галкин показал, какими блюдами балует его супруга — примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Пост появился в Instagram.

Ранее средства массовой информации писали, что Галкин коротает дни в самоизоляции вместе с Аллой Пугачевой, а также детьми Лизой и Гарри. Юморист общается с друзьями по видеосвязи. Шестилетние двойняшки каждый день придумывают новые игры, они продолжают обучаться у своих преподавателей дистанционно.

В очередном из постов Галкин похвастался кулинарными изысками своей жены. Юморист показал поклонникам, что приготовила ему Пугачева. На кадрах видно, что на плите стоят несколько блюд.

«Вот дорогой, это специально для тебя! Это домляма», — сказала Пугачева.

Он объяснила, что блюдо включает «мягонькую баранину, морковку, картошку, молодую капусту».

«Класс! Я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно!» — подчеркнул Галкин.

Галкин ответил на вопрос о брачном договоре с супругой, певицей Аллой Пугачевой. Артисты счастливы в браке уже более девяти лет, однако многие фанаты подозревали, что Примадонна составила брачный договор, дабы лишить Галкина возможности оставить ее без капитала.

Секрет брачного контракта Галкин раскрыл во время шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Как пояснил артист, их отношения с Пугачевой прошли испытание временем. По его словам, у пары нет контракта.

Артист также отметил, что с начала совместной жизни пара не разделяла общий бюджет и все заработанные деньги считаются общими. Как пояснил Галкин, сейчас, когда певица ушла со сцены, она была счастлива, что может положиться на супруга и проводить свободное время с детьми.