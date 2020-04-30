Сирия, 30 апреля. Сбежавшие из тюрьмы в Аль-Бабе террористы ИГ1 прибыли в Африн. Протурецкие боевики остановили заминированный бензовоз на подъезде к городу Азаз в Алеппо. Курдский боевик погиб при взрыве на востоке Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, подверглись нападению неизвестных на юго-востоке Ракки.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в деревне Гариба на северо-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате детонации СВУ в восточной части Ракки; изолировали целый квартал в городе Хасака после выявления двух заболевших коронавирусом.

ВС Турции: совместно с военными полицейскими РФ обследовали местность в районе населенного пункта Ад-Дербасия в Хасаке.

Протурецкие силы: обвиняются в содействии бегству террористов из тюрьмы в Аль-Бабе; остановили заминированный бензовоз поблизости от города Азаз на севере Алеппо.

Российская военная полиция: провела патрулирование в окрестностях Абу-Расина на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской свободной полиции», подконтрольной протурецкой группировке «Сирийская национальная армия» выявили заминированный бензовоз неподалеку от города Азаз. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что водитель транспортного средства был задержан. В настоящий момент ведется расследование. Напомним, в первой половине дня было объявлено об ограничении въезда в город.

Агентство новостей Afrin Post сообщает о том, что террористы «Исламского государства»1, о бегстве которых из тюрьмы в Аль-Бабе сообщалось накануне, прибыли на территорию Африна. Утверждается, что часть из них последовала в штаб-квартиру группировки «Дивизия аль-Хамза», а другие направились в район Раджу. Более того, по данным медиапортала, один из террористов сейчас проживает в квартале Аль-Ашрафия в городе Африн, где работает водителем машины скорой помощи.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились подробности о взрыве в городе Аль-Бусейра к юго-востоку от административного центра провинции. Согласно информации новостного агентства Al Nour, атаке подвергся военный штаб «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Неизвестные бросили в здание гранату. Отмечается, что никто из курдских боевиков не пострадал. Был нанесен лишь материальный урон строению. Предполагается, что к вылазке имеют отношение члены так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

В свою очередь SDF активизировали рейды в оккупированных районах. Обыски прошли в деревне Гариба на северо-востоке провинции. Никакой информации об их последствиях пока не поступало.

Провинция Ракка

Медиапортал Step News Agency сообщает о взрыве в восточной части провинции. Сработало СВУ, установленное на пути следования патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего один из членов формирования был убит, а другой получил ранения. Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Карама.

Между тем поступают неподтвержденные сообщения о нападении неизвестных у города Маадан недалеко от границы с Дейр-эз-Зором. По данным Twitter-канала (jindiresnews1), атаке подвергся отряд проправительственных ополченческих отрядов. Утверждается, что двое бойцов были убиты. Однако эти сведения пока нуждаются в проверке.

Провинция Хасака

Совместное патрулирование Турции и РФ состоялось в Хасаке. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передает, что объединенные силы ВС Турции и военной полиции РФ обследовали местность в районе населенного пункта Ад-Дербасия. Кроме того, отдельные российские патрули были замечены в окрестностях города Абу-Расин, находящегося у линии соприкосновения протурецких формирований и курдских бандгрупп. Подробностей о ходе патрулирования пока не поступало.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что сотрудники курдской «милиции» «Асайиш» изолировали целый район административного центра провинции, после того как у двух членов одной семьи оказался положительный тест на коронавирус. Квартал охраняется вооруженными людьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.