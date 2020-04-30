Адвокат Лолиты рассказал, чем закончился пятый бракоразводный процесс певицы

Москва, 30 апреля. Российская певица Лолита Милявская в пятый раз развелась. Теперь исполнительница будет добиваться признания союза со спортивным тренером Дмитрием Ивановым фиктивным.

По словам адвоката певицы Сергея Жорина, финальное заседание суда прошло 30 апреля. Милявская осталась довольна итоговым вердиктом судей.

«Лолита приняла решение в рамках гражданского бракоразводного процесса отказаться от требований признания брака фиктивным в связи с тем, что процесс расторжения брака затягивался», — рассказал Жорин.

Адвокат также рассказал, что бывший супруг певицы Дмитрий Иванов пользовался сложившейся ситуацией и ходил на телевизионные эфиры, где обливал Милявскую грязью. Теперь фиктивность брака хотят доказывать через правоохранителей. Соответствующее заявление уже подано в ГУ МВД Москвы и прокуратуру, передает телеканал «360».

«Эти вопросы остаются актуальными, но уходят из публичного пространства, чтобы не дать возможности Иванову и дальше зарабатывать на Лолите», — подчеркнул Жорин.

Певица выразила слова благодарности Бассманному суду за то, что он не стал переносить рассмотрение дела из-за пандемии коронавируса.