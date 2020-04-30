Лавров уличил чешские СМИ в несостоятельности обвинений в адрес РФ

Москва, 30 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал немыслимыми домыслы чешских СМИ о том, что РФ хотела отравить чешских чиновников.

Чешское издание Respekt сообщило, что в Прагу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу. В издании утверждают, что мужчина с российским диппаспортом провез в чемодане смертельный яд рицин. Лавров разрушил домыслы чешских СМИ о намерении РФ отравить чиновников.

«Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо», — удивился Лавров, отвечая на вопрос журналистов.

Дипломат напомнил, что, как утверждает радио «Свобода», яд был обнаружен в чемодане благодаря новым жестким методам досмотра из-за коронавируса.

«Ну, хорошо, вы обнаружили – и что, пропустили это смертоносное средство в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить в эти все измышления?» – добавил Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала проверить публикацию на дезинформацию. Захарова призвала провести полноценное журналистское расследование, чтобы выяснить, кто стоит за распространением подобных материалов.

Памятник Коневу, освободившему Прагу от немецко-фашистских захватчиков, снесли 3 апреля по решению муниципальных властей. Монумент был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.