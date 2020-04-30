Африка: армия Буркина-Фасо теряет контроль, Чад шантажирует Францию

Чад

27 апреля по видеосвязи прошли переговоры между Францией и странами Сахельской пятерки, куда входят Чад, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Мавритания. Стороны заявили о необходимости как можно скорее развернуть батальон чадской армии в регионе «трех границ» между Нигером, Буркина-Фасо и Мали для противодействия боевиками «Аль-Каиды»1 и ИГ1 (террористические группировки, деятельность которых запрещена в РФ).

Ранее 10 апреля президент Чада Идрис Деби заявил, что вооруженные силы выполнили задачу по разгрому противника на озере Чад, поэтому прекращают участие в операциях за пределами страны. Франция же, наоборот, с января 2020 утверждает о необходимости развертывания дополнительных сил в регионе для противодействия возросшим в количестве атакам боевиков. В данном случае действия чадского президента похожи на шантаж с целью получения определенной выгоды.

28 апреля Национальное собрание Чада внесло поправки в закон о терроризме, отменившие смертную казнь. Высшая мера наказания для террористов была введена в 2015 после атак «Боко Харам» (является африканским филиалом террористической организации ИГ), однако за все время был вынесен только один смертный приговор. Решение об отмене смертной казни было принято под давлением других стран, в частности, это мешало передаче задержанных боевиков в Чад, поскольку законодательства некоторых стран региона не позволяют экстрадицию в страны, где преступник может быть казнен.

Эти поправки проливают свет на таинственную недавнюю гибель более 40 пленных боевиков «Боко Харам», умерших в один день при странных обстоятельствах. Скорее всего, руководство просто не хотело упускать возможности расправиться с террористами до того, как закон об отмене смертной казни будет принят.

Мали

23 апреля в ходе патрулирования произошло столкновение малийской армии с боевиками у населенного пункта Госси в области Томбукту. Военные заявляют о ликвидации двух террористов, не сообщая о собственных потерях.

Утром 28 апреля был атакован лагерь малийской армии у города Куакру провинции Мопти, нападавшие использовали внедорожники с крупнокалиберными пулеметами и мотоциклы. Для отражения атаки использовалась авиация.

Le poste #FAMa de #Kouakrou (#Mopti) a fait l'objet d'une attaque terroriste, tôt le matin du 28 avril 2020, aux environs de 5 heures 30. Les assaillants sont arrivés en grand nombre sur des véhicules et des motos. pic.twitter.com/kW7MySafnk — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) April 28, 2020

Пресс-служба вооруженных сил Мали сообщает, что найдены тела трех боевиков, захвачены 13 мотоциклов, 3 автомобиля Toyota и несколько единиц стрелкового оружия. Потери армии — двое раненых. Однако местные источники заявляют также об убийстве мирного жителя и сожжении боевиками лагеря, на который и производилась атака.

В тот же день боевики связанной с «Аль-Каидой» группировки «Нусрат аль-Ислам» (обе запрещены в РФ) обстреляли позиции армии у населенного пункта Диафарабе в провинции Мопти. Снаряды упали за пределами блокпоста, повреждено несколько домов мирных жителей, потери отсутствуют.

Интересно, что днем ранее эти же солдаты устроили небольшую демонстрацию со стрельбой в воздух, требуя выплат, которые им обещали при недавнем проведении в стране второго тура выборов.

Нигер

26 апреля боевики «Нусрат аль-Ислам» напали на деревню Инекар провинции Тилабери на юго-западе Нигера. Жертвами атаки стали четверо мирных жителя, еще несколько получили ранения.

Буркина-Фасо

Местные источники сообщают, что силы безопасности отступили из приграничных с Нигером районов. В частности, уже брошены посты в населенных пунктах Тангагари и Каншари, планируется также отход из Бундоре. В то же время сообщается о блокаде города Джибо на севере страны, в результате чего в него был затруднен подвоз продовольствия и топлива.

Это является очередным свидетельством деградации ситуации в Буркина-Фасо. Власти уже перешли к набору ополчения среди мирного населения из-за нехватки сил, а ещё ранее — к стратегии удержания только определенных аванпостов в мятежных провинциях без контроля всей территории.

В данном случае очевидны причины недавнего выделения Европейским Союзом очередного транша странам Сахеля в размере 194 миллионов евро, из которых 112 направлены именно на обеспечение безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.