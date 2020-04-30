ВОЗ назвала следующие две недели «ключевыми для России»

Москва, 30 апреля. Всемирная организация здравоохранения поддержала решение России с 12 апреля ослабить ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в четверг заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что следующие две недели будут для России ключевыми. Если за это время наметится тенденция к снижению заболеваемости, то карантин можно начать постепенно отменять.

«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: «Да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять». 12 мая — это логичная дата», — цитирует Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ также отметила хорошую работу российских медиков. По ее словам, благодаря хорошей подготовке в России наблюдается невысокое число тяжелых больных. Вуйнович также похвалила иммунитет россиян и общий уровень здоровья нации.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапному ослаблению карантина с 12 мая. При этом глава государства подчеркнул, что при принятии окончательного решения власти должны ориентироваться на общую эпидемиологическую ситуацию.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.