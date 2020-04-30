Карантинная закупка. Басманный район Москвы (ЦАО). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня для рейда по магазинам выбран Басманный район Москвы. Мекка современного искусства «Винзавод», центр дизайна Artplay и многое другое сделало Басманный район самым модным местом столицы.

Как же здесь обстоят дела с продовольствием? Узнаем в нашем новом выпуске.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: