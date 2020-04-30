Охранник из Сирии ехал в Ливию работать, а оказался в рядах боевиков ПНС

Триполи, 30 апреля. Военнослужащие Ливийской национальной армии в ходе недавних боестолкновений с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили в плен нескольких сирийских боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал Jarablous news.

Как выяснилось в ходе допроса одного из них, он даже не знал о том, что его отправляют в Ливию для участия в вооруженных столкновениях — изначально Абубакр из Аазаза согласился лететь в североафриканскую страну, чтобы зарабатывать мирной профессией.

«Я приехал работать охранником общежития, а не воевать на фронте. Сегодня с утра лидер нашей группы Абу Хаджо вывел меня из общежития, и я не встретил там ни одного ливийца — они все сирийцы. Он поставил меня в точке-4 — я не знаю географических наименований и приехал туда только утром. В точке-4 нас было семеро, семеро сирийцев», — рассказывает пленный.

Предположительно Абубакр попал в Ливию по «турецкой программе» переброски боевиков из Сирии в принудительном порядке. Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники сообщало, что агенты турецких спецслужб, занимающиеся вербовкой боевиков в Сирии, в приказном порядке потребовали от лидеров группировок «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя» предоставить список с именами 500 потенциальных наемников, которые отправятся в Ливию сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Известно, что отказавшийся исполнять приказ Турции лидер «Аль-Джабхат аш-Шамии» после «воспитательной беседы» был лишен заработной платы. Кроме того, в качестве наказания турецкие вербовщики провели полную реформацию группировки.

Согласно информации арабского издания Jesr press, раньше отправка боевиков осуществлялась на добровольной основе.

Кроме того, среди сирийских боевиков в Ливии растут мятежные настроения в связи с увеличением количества погибших — согласно информации, предоставленной Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR), число погибших среди протурецких боевиков достигло 223 человек.