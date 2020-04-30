Зеленский нашел Саакашвили другую работу

Киев, 30 апреля. Михаил Саакашвили не будет назначен на пост вице-премьера Украины, президент страны Владимир Зеленский нашел для него иной формат работы. Об этом сообщил руководитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее бывший президент Грузии и глава Одесской области заявлял, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам с полномочиями вести переговоры с МВФ и другими финансовыми организациями.

«Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать», — отметил Арахамия на брифинге.

Он также пояснил, что Зеленский нашел новую должность для Саакашвили, но отказался раскрывать подробности, пообещав, что соответствующая информация появится позже.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Сейчас на родине он находится в розыске в качестве фигуранта нескольких уголовных дел.

В 2015 году тогдашний лидер Украины предоставил политику украинский паспорт и отправил его руководить Одесской областью.

Спустя год между отношения между двумя деятелями испортились, и Саакашвили был снят с поста, а также лишен гражданства и выдворен за пределы Украины.

Экс-президент Грузии смог вернуться в Киев в мае 2019 года, после того, как к власти пришел нынешний президент Зеленский, который аннулировал указ о лишении Саакашвили гражданства.