Главы МИД «нормандской четверки» определят дату прекращения огня в Донбассе

Киев, 30 апреля. Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) договорились определить дату полного прекращения огня, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В четверг главы МИД Германии, России, Украины и Франции в режиме видеоконференции обсудили ход урегулирования конфликта в Донбассе. Дипломаты условились определить дату полного прекращения огня в Донбассе, заявил глава МИД Украины.

Также Кулеба сообщил, что в ходе встречи было принято решение предоставить доступ СММ ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста в Донбасс. Решение было принято в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение очередного саммита в «нормандском формате» не имеет смысла из-за позиции Киева. По словам Лаврова, все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента Украины. Лавров подчеркнул, что Киев не желает общаться с представителями республик, а предпочитает обсуждать проблему лишь на «минских полях».