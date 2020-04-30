Москва, 30 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал положительное свойство коронавирусной инфекции.

Он отметил, что коронавирус, в отличие от «испанского гриппа» (H1N1), представляет опасность для людей старшего поколения. Дети крайне редко погибают от коронавируса, что является положительным свойством новой инфекции.

«Понятно, что в единичных случаях от коронавируса могут умирать и дети, и молодые. Но все же в основном вирус опасен для людей от 50 лет, а больше всего смертность от него приходится на старшее поколение от 70 лет. Вирус щадит наших детей, и это его положительное свойство», — сказал Мясников в ходе Synergy Online Forum.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались более 227 тысяч человек.

В России зарегистрировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.