Москва, 30 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как занимался самогоноварением во время работы в Африке. Доктор рассказал о своих кулинарных предпочтениях, а также признался, что иногда позволяет себе выпить немного рома.

«Сейчас у меня появилось увлечение достаточно затратное — ром, но обычно я пью самогон, но я его не сам гоню. Хотя в Африке я гнал классный самогон. Все геологи брали его у меня, потому что с душой относился с любовью!» — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано 106 тысяч случаев заражения новым вирусом, более тысячи человек скончались. 11 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.