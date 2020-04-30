Телеведущая Ушакова прокомментировала иск к Мамаеву и Кокорину

Москва, 30 апреля. Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова считает, что иск против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина приведет к логическому завершению историю, которая произошла 2018 году.

Ранее стало известно, что Ушакова обратилась в суд, чтобы добиться компенсации от Мамаева и Кокорина за поврежденный в ходе потасовки у кафе «Париж» автомобиль. Телеведущая заявила, что не понимает ажиотажа вокруг данной новости.

«Это продолжение старых новостей, просто это дело должно закончиться логично, все вопросы должны быть закрыты. Это один из вопросов, касающийся дела, и сейчас пришел его черед», — рассказала Ушакова.

По ее словам, судебные тяжбы из-за автомобиля можно отнести к технической стороне вопроса, который не заслуживает пристального внимания со стороны СМИ. Ушакова оценила ущерб в 321 тысячу рублей. Данная сумма соответствует оценке, которую проводили специалисты, передает телеканал «360».

«Мои юристы действуют по доверенности и не считают это каким-то таким большим делом», — поделилась телеведущая.

Она подчеркнула, что спортсмены ничего нового не натворили, «но за старые проделки тоже нужно платить».

Напомним, что в 2018 году футболисты устроили две драки в центре столицы. Во время одной из них они разбили стекло автомобиля и подрались с водителем телеведущей. За свои действия они попали в колонию. В 2019 года Кокорины и Мамаев вышли из колонии по УДО.