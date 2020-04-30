Верховный суд РФ разъяснил порядок оплаты кредитов в период пандемии

Москва, 30 апреля. Пострадавшие от экономических последствий пандемии коронавируса заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами на выплаты по кредиту. Об этом говорится в обзоре судебной практики в связи с применением законодательства, связанного с пандемией коронавируса, составленном Верховным судом России.

Отмечается, что россияне могут получить льготный период на срок до шести месяцев. Для этого нужно обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года. Размер займа не должен превышать максимальный размер, установленный для таких случаев правительством РФ. Кроме того, доход заемщика должен сократиться более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

В документе также говорится, что люди, имеющие ипотеку на единственное жилье, могут обратиться в банк с просьбой предоставления льготного периода и на основании статьи 6.1–1 закона от 21 декабря 2013 года «О потребительском кредите (займе)». В этом случае заемщика будут оценивать как попавшего в трудную жизненную ситуацию.

Среди оснований предоставления льготного периода — снижение среднемесячного дохода за предшествующие обращению два месяца более чем на 30% по сравнению со средним доходом за год.

Кроме того, основанием может стать регистрация в качестве безработного для поиска работы. В этом случае банк также вправе предоставить льготный период на срок до шести месяцев. Заемщики по ипотеке в России могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам.