«Дорогой друг»: Эрдоган заискивает перед Трампом, чтобы втянуть США в оккупацию Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует коронавирус, чтобы основательно подружиться с США. Анкара направила американцам гумпомощь, после чего турецкий глава напомнил американскому коллеге Дональду Трампу о важности сотрудничества в самых теплых формулировках. Подробнее о том, для чего Эрдоган заискивает перед Вашингтоном – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Помощь с ободряющей цитатой

Груз с медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты 28 апреля был направлен из Турции в США на самолете турецких Вооруженных сил. Соответствующее заявление с многочисленными фотоснимками военное ведомство разместило на своих страницах в различных соцсетях.

Турция разместила на грузе наклейки с ободряющей цитатой, автором которого является персидский поэт-суфий XIII века Мевляна Джалаладдин Руми. Надпись на контейнерах с турецкой гумпомощью для США гласит: «Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var», что переводится как «После отчаяния приходит множество надежд, и множество солнц приходят вслед за тьмой».

Желая подчеркнуть роль Анкары в борьбе с разгулом пандемии в Соединенных штатах министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что его страна входит в число тех, кто наиболее часто помогает другим государствам в связи с COVID-2019.

«Турция находится на третьем месте в мире, как страна оказавшая наибольшую гуманитарную медицинскую помощь другим государствам для борьбы с коронавирусом», — заявил Чавушоглу.

«Дорогой друг» из Белого дома

Анкара, с присущей ей восточной щедростью, решила на этом не останавливаться. Вслед за помощью в США было направлено послание от Эрдогана, полное теплых слов. В письме на имя американского президента, которое начинается с приветствия «Дорогой друг», Эрдоган заявил о необходимости наиболее эффективно реализовать потенциал двух стран.

«Я надеюсь, что Конгресс и американская пресса лучше поймут стратегическое значение наших отношений, благодаря солидарности, которую мы проявили во время эпидемии», — говорится в письме Эрдогана.

Однако Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы его широкие жесты не шли рука об руку с геополитическим интересами.

«Я считаю, что крайне важно и полезно, чтобы мы действовали в тесной координации и партнерстве в процессах после эпидемии, а также в реализации реформ и правил, требуемых глобальным порядком, в первую очередь для восстановления международной экономики. Я надеюсь, что смогу как можно скорее поделиться нашими идеями и предложениями по этому вопросу», — отметил президент Турции.

Упорно оккупирующий сирийскую провинцию Идлиб глава Турции открыто намекнул коллеге из Вашингтона о том, что сотрудничество между странами стоит развивать в направлении Востока. В письме Трампу Эрдоган подчеркнул, что последние события на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Ливии, еще раз показали, как важно, «самым сильным образом, поддерживать турецко-американский союз и сотрудничество».

Заискивание перед Трампом

Политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров считает, что Трамп и Эрдоган ведут весьма схожую политику в Сирии. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ФАН.

«Трамп с Эрдоганом друг друга дополняют. Это два президента, которые ведут одну и ту же политику в Сирии. Когда Трамп со своими войсками оккупировал Сирию, США зарабатывали на этом. Главенствующим гегемоном в стране США больше не являются. Сейчас ситуация в Сирии поменялась — теперь там свою собственную политику ведет только Турция. Все войска, которые незаконно находятся на территории Сирии сейчас, спонсирует именно Турция», — заявил политолог.

По мнению эксперта, Эрдоган решил заискивать перед Трампом на фоне эпидемии, чтобы в конечном счете с помощью США укрепиться в Идлибе.

«Чтобы упрочить свои собственные позиции в Идлибе, Эрдоган принялся заискивать перед Трампом. Президент Турции пытается удержаться в регионе всеми силами, понимая, что рано или поздно его оттуда попросят уйти. Вероятно, только помощь Трампа может помочь ему остаться в Идлибе и держать оборону по линии разграничения, которая установлена в договоре между Россией и Турцией. По сути, идет незаконная аннексия отдельного региона Сирийской Арабской Республики», — уверен политолог.

Война в Идлибе – шанс заработать для США

Кроме того, Захаров допустил что Трамп согласится помочь Анкаре в военной авантюре в Идлибе ради заработка. Ведь бюджет США в связи с эпидемией серьезно просел, а война в Сирии – отличный способ заработать на оружии и боевиках для Вашингтона.