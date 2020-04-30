Медики оценили готовность Бабкиной к выписке из больницы

Москва, 30 апреля. Российскую певицу, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину планируют 1 мая выписать из больницы, куда она была госпитализирована с пневмонией. Об этом рассказал исполнительный директор театра Антон Собянин.

«Надежду Георгиевну планируют выписать завтра, все хорошо», — рассказал представитель Бабкиной в комментарии РИА Новости.

Слова Собянина о выписке Бабкиной прокомментировали в клинике, где находится артистка. Медики сообщили, что Бабкина лежит в обычной палате, никаких разговоров о ее выписке пока нет.

В клинике оценили состояние певицы. По словам медиков, Бабкиной удалось победить коронавирус, но артистка еще слишком слаба.

«Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией. Держится она молодцом, но пока даже не может ходить!» — сообщили в клинике в комментарии «СтарХиту».

Напомним, что в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, однако медики диагностировали у нее серьезную пневмонию. Вскоре стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому.

Кроме того, муж Бабкиной двумя днями ранее сообщил, что выписать певицу могут через 7–10 дней.