Нагиев в пышном парике рассмешил поклонников

Москва, 30 апреля. Известный российский актер Дмитрий Нагиев и его коллега Владимир Сычев насмешили поклонников, представ в крайне необычном для них образе.

Сычев выложил в Instagram фото, где они позируют вдвоем с Нагиевым, одетые в стиле ретро. Оба артиста примерили яркие одежды. На Сычеве красуется цветастая гавайская рубашка, на его товарище — малиновый пиджак и солнцезащитные очки. Изменениям подверглась и прически актеров. Сычев внезапно оказался кудрявым и с густыми усами, а звезда «Физрука», который никогда не отличался густой растительностью на голове, неожиданно приобрел роскошную шевелюру за счет пышного парика.

«Всем доброго времени суток, друзья! Модно, стильно, современно. Архив!» — пишет Сычев.

Пользователи оценили ретро-стиль актеров. Некоторые сразу же вспомнили знаменитый фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», другие — «Однажды в Голливуде» Тарантино.

«Из фильма Тарантино», «ВИА как называется?», «Бременские музыканты», «Привет из 70-тых», «Тянет на «Приключения итальянцев в России». Готовые образцы», — шутят в комментариях.

Напомним, что ранее Нагиев анонсировал выход нового сериала с его участием. Он признался, что с момента введения режима самоизоляции не переставал работать ни на день. Все его время посвящено новому проекту – сериалу, который выйдет на платформе Okko. По словам актера, премьера состоится 30 апреля.



Нагиев известен по сериалам «Каменская», «Осторожно, модерн!», «Убойная сила», «Кухня» и «Физрук». Владимир Сычев играл в «Бумере», «Расколе», «Парижанах», а также в сериале «Папины дочки».