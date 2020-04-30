ФНПР выступила против снижения налогов для иностранных мигрантов

Санкт-Петербург, 30 апреля. Снижать налоговую ставку для иностранных рабочих в России в условиях кризиса неразумно. Такое мнение озвучил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».
«Острота проблемы несколько снизилась, сама ситуация с трудовыми мигрантами сейчас попроще. Но очень странно, что именно в этот период Минфин предлагает изменить ставку налога на доходы для нерезидентов. Они у нас в течение первых шести месяцев платят не 13%, а 30%, а Минфин эту ставку предлагает понизить до 13%, вот именно сейчас», — отметил Соколов.
Он уточнил, что граждане ЕАЭС в настоящее время работают на равных правах с российскими — без патентов, квот и разрешений на работу.
«Конечно, профсоюзы выступили против [снижения налоговой ставки]. Это и падение доходов в бюджет, причем в региональные бюджеты, которые сейчас страдают. Пусть это и небольшие деньги, но это порядка 2 млрд рублей. Да и какой смысл понижать эту ставку сейчас, в условиях, когда нам нужно своих граждан поддерживать?» — добавил Соколов.