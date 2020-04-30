Манукян назвал небезопасными западные онлайн-сервисы в условиях пандемии

Москва, 30 апреля. Использование западных онлайн-сервисов в условиях возросшего трафика из-за пандемии коронавируса таит в себе угрозы безопасности. Такое мнение высказал блогер и член комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Вадим Манукян.

В разговоре с корреспондентом издания «Слово и дело» эксперт отметил, что Рунет лучше справится с обеспечением безопасности, в отличие от иностранного сегмента всемирной паутины.

«К сожалению, данные, которыми мы обмениваемся сегодня, они не настолько защищены, ведь чаще всего мы пользуемся американскими социальными сетями, чьи сервера находятся за рубежом, а не в России», — пояснил Манукян.

По его словам, если в офисах есть оборудование, препятствующее утечке данных, то в домашних условиях, как правило, такой защиты нет.

Блогер напомнил, что даже в случае откровенного нарушения законодательства западные ресурсы далеко не всегда реагируют на соответствующие запросы правоохранительных органов России. В то же время отечественные сети, напротив, ответственно относятся к той же борьбе с фейками.