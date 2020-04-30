Москва, 30 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, какие прививки необходимо делать взрослым.

«Вакцины — это сложная тема. Но вы должны понимать простую вещь, что вакцины — это не вопрос личной защиты. Вакцины создают коллективный иммунитет, о котором мы сегодня говорим. Например, когда сделали конъюгированную вакцину от пневмококка и стали прививать, то взрослые перестали болеть пневмококком», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Он также добавил, что вакцины позволяют снизить риск распространения опасных инфекционных заболеваний, поэтому не стоит их опасаться.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 106 тысяч случаев заражения, 1073 человека скончались. 11 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты считают, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.