Путин поручил правительству представить четкие условия поддержки НКО

Москва, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить четкие условия поддержки некоммерческих организаций (НКО). Распоряжение глава государства отдал в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

«Поручаю правительству определить четкие понятные критерии предоставления поддержки для НКО», — сказал Путин.

Президент поблагодарил волонтеров, которые в период пандемии коронавируса оказывают помощь гражданам. Путин отметил, что активисты проявили «настоящий гражданский героизм». Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия добьется победы над коронавирусом с лучшим результатом и нужными темпами, в том числе благодаря усилиям волонтеров.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой предоставить налоговые льготы для предприятий, которые бесплатно передают лекарства НКО. Кусайко отметила, что в таком случае предприятия будут замотивированы покупать препараты, которые фонды смогут использовать для помощи пациентам с редкими заболеваниями.