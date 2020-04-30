Заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» подали уже более 150 тысяч человек

Москва, 30 апреля. С начала текущей недели россияне подали более 150 тысяч заявок на участие в общероссийской акции «Бессмертный полк». Мероприятие пройдет 9 Мая в онлайн-формате. Об этом говорится на официальном сайте акции.

В сообщении отмечается, что присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную анкету, приложить к ней необходимую информацию, а также свое фото и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Внести данные можно на официальном сайте Бессмертного полка России, а также на соответствующих страничках в социальных сетях во «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 Мая», — говорится в сообщении.

Планируется, что трансляции будут вестись на медиаэкранах России, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеатров Okko, more.tv, телеканалах «СТС», «Победа», а также в социальных сетях и других online-платформах.

Подчеркивается, что ежегодное шествие, посвященное 9 Мая, обязательно состоится в городах РФ в традиционном формате после того, как страна победит коронавирусную инфекцию.