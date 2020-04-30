Реакция пса на ругань хозяйки сделала его звездой в социальных сетях

Москва, 30 апреля. В Сети набирает популярность видео, в котором хозяйка отчитывает пса породы хаски за то, что он погрыз наушники. Видео стало хитом в социальных сетях, менее чем за стуки короткий ролик набрал в Instagram почти три миллиона просмотров.

Хозяйка пса спрашивает его, кто испортил наушник. При этом собака делает вид, что совершенно ни при чем, она смотрит в потолок и в сторону, не выражая никакого стыда и раскаяния.

«Сразу видно же, что это не он. Разве эти глаза могут врать?» — говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях также пошутили, что верят в непричастность пса.

«Оскар собакену! Получше некоторых актеров», — признали они. «И главное, глазами так двигает ржачно», — посмеялись в Сети. «Тоже считаю, что песеля подставили», — пришли к выводу комментаторы.

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