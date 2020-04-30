Москва, 30 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, что делать при наличии подозрений на коронавирус.

По его словам, если у человека повышается температура до 37 градусов и возникают подозрения, что он заразился коронавирусом, то не следует идти в больницу или вызывать «скорую помощь».

«В таких случаях необходимо лечиться дома. В больницу ходить не надо. Если вас госпитализируют в инфекционное отделение, то вы обязательно заразитесь коронавирусом. Там все с коронавирусом, он распространяется моментально. Каждый человек, который переступает порог инфекционной больницы, заражается коронавирусной инфекцией… Если у вас на протяжении нескольких дней температура за 38 градусов и появилась отдышка, то необходимо вызывать «скорую», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавируса скончались более 227 тысяч человек.

В России зафиксировано более 106 тысяч случаев заражения, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.