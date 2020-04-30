Amnesty International донесла о «репрессиях» в России, ссылаясь на фейки «Альянса врачей»

Скандальная правозащитная организация Amnesty International высказала обеспокоенность «репрессивными и насильственными мерами», введенными в странах Восточной Европы и Центральной Азии в связи с пандемией коронавируса.

Ссылаясь на фейки

Международная НКО Amnesty International критически оценила меры противостояния эпидемии в ряде стран, в том числе и в России. Как утверждает организация в докладе от 29 апреля, меры против коронавируса в РФ якобы используются для репрессий.

«По мере того, как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, многие правительства, похоже, больше заинтересованы в подавлении инакомыслия, нападках на критиков, чем в защите здоровья людей», — отмечает исследователь Amnesty International Хизер Макгилл.

Неправомерность выводов Amnesty International подчеркнули в Совете Федерации. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что доклад организации не только беспочвенен: учитывая форму и время публикации, он попросту опасен и деструктивен. Российские меры по борьбе с коронавирусом аналогичны применяемым во всем мире, а в чем-то и превосходят их. Тем не менее методы западных стран не вызывают вопросов у международной организации.

В качестве примера пострадавших от «репрессий» на фоне эпидемии в России Amnesty International приводит известный провокациями и фейками «Альянс врачей»: в докладе упоминается нарушающая карантин поездка в Окуловку для передачи средств индивидуальной защиты медикам. Также НКО упоминает «Новую газету», которую правомерно обязали удалить построенную на голословных обвинениях статью о Чечне во время эпидемии. Издание подозревается в публикации фейков и заказных материалов, а также оправдании терроризма, но именно на него ссылаются иностранные специалисты, рассуждая о доступности здравоохранения в России.

Другое мнение

Параллельно с докладом Amnesty International 29 апреля вышел доклад другой НКО, Фонда Бертельсмана из Германии. Авторы доклада поясняют, что демократия в целом постепенно сдает свои позиции в мире. Пандемия коронавируса лишь усиливает эту тенденцию, но ненамного.

Специалисты проанализировали изменения в 137 государствах во время эпидемии. В результате 74 страны были отнесены к демократическим и 63 — автократическим, Россия была отнесена к «умеренным автократиям». Таким образом, доля демократий составила 54% (в 2010 году — 57%). Разница не так уж велика, констатируют эксперты, хотя и высказывают некоторое беспокойство в связи с изменениями в некогда стабильных демократиях вроде Венгрии или Бразилии. Иными словами, панических настроений коллег из Amnesty International в Фонде Бертельсмана не разделяют.

Сами россияне оценивают меры правительства по противостоянию эпидемии в целом положительно и вряд ли согласятся с пессимистическими выводами Amnesty International. Согласно опросу по заказу «Фонда развития гражданского сообщества», действующие меры по коронавирусу в той или иной степени поддерживают 58% россиян, не поддерживают лишь 13%. Подавляющее большинство — 88% респондентов — приветствуют жесткие ограничения для граждан, создающих угрозу распространения вируса. Исследование проводилось в рамках телефонного интервью с 13 по 19 апреля в 90 населенных пунктах 45 регионов России.

Amnesty International продолжает участвовать в информационной войне против России, публикуя данные из недостоверных источников вроде «Альянса врачей». Во время эпидемии вмешательство иностранной структуры с целью ослабить другое государство особенно опасно и требует внимания со стороны правоохранительных органов.