Домогаров после скандального ухода из МХАТа подаст в суд на руководство театра



Москва, 30 апреля. Известный российский актер Александр Домогаров намерен подать в суд на администрацию МХАТа. Причиной стала невыплата артисту гонорара за его участие в спектакле «Сцены из супружеской жизни», в котором он сыграл вместе с Юлией Высоцкой.

Домогаров утверждает, что билеты продавались по 6 тыс. рублей, однако сам он ничего не получил. Особенно он возмущен поведением художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. В настоящее время Домогаров ищет адвоката.

«Пусть Бояков, этот лживый человек, ответит перед законом совести. Я отдам эти деньги тому, кто накажет Боякова и лжеМХАТ», — цитирует его портал «7 дней».

При этом руководство театра не понимает претензий со стороны звезды. В администрации МХАТа заявили, что деньги Домогарову действительно не были выплачены из-за некоей ошибки при подписании договора, однако он может в любой момент прийти и забрать их.

Напомним, что ранее Домогаров со скандалом ушел из МХАТа. Свое решение актер объяснил сложными отношениями с руководством. При этом он подчеркнул, что не намерен возвращаться на сцену МХАТа, даже если администрация принесет ему извинения.

Представитель театра заявил, что не знает, что стало причиной конфликта. Более того, по его словам, актер не поставил руководство в известность о своем уходе.

Александр Домогаров работал в Московском драмтеатре на Малой Бронной, Театре Богателла, МХАТе и в театре Моссовета. Российскому телезрителю он может быть известен по ролям в фильмах «Асса», «Гардемарины 3», «Волкодав», «Огнем и мечом», а также в сериалах «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого» и «Бандитский Петербург».