Федерация независимых профсоюзов России предложила вернуть страхование безработицы

Санкт-Петербург, 30 апреля. В России в сложившихся экономических условиях следует ввести страхование безработицы, убежден секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. Свое мнение он высказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«На протяжении многих лет профсоюзы настаивают на том, чтобы вернуть страхование от безработицы. Мы прекрасно понимаем, что есть предпринимательский риск, есть риск пожара в квартире, есть риск сломать машину. И мы либо страхуем этот риск, либо целиком принимаем на себя. Другого варианта нет», — подчеркнул Соколов.

По расчетам ФНПР, страховка от безработицы составит не более 0,1% от фонда оплаты труда, но при этом застрахует от рисков как работников, так и руководство.

«Профсоюзы были согласны включить туда все выплаты, которые сейчас ложатся на работодателя: и выплату выходного пособия, которая достигает трех месяцев, и доплаты при переводе на неполное рабочее время, и другие риски, которые несет работодатель. Но крупные работодатели были принципиально против этого. Теперь наступил как раз такой страховой случай. Куда они побежали? Они побежали к государству и стали требовать наши с вами деньги, просят разрешить увольнять людей без выходного пособия», — отметил Соколов.

Он упрекнул предпринимателей, перекладывающих свои потери на сотрудников, а также напомнил, что люди старше 65 лет могут уйти на больничный просто на основании пожилого возраста.

«Что происходит в малом и среднем бизнесе? Людей отправили либо в неоплачиваемые, либо в частично оплачиваемые отпуска. Тех, кто старше 65 лет, отправили на больничный, и это еще не самый худший вариант. Хотя есть основания оформить больничный просто потому, что человеку больше 65 лет. К сожалению, не все работники об этом знают. В этом случае работодателю платить ничего не придется, платит Фонд социального страхования», — уточнил спикер.

Ранее первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев сообщил, что число официальных безработных в Петербурге в апреле удвоилось и достигло почти 31 тысячи человек, а власти могут вернуться к вопросу квотирования иностранной рабочей силы. Согласно прогнозу городских властей, к концу июня безработица может вырасти до 70 тысяч человек, достигнув показателей 1990-х годов.