Представители традиционных конфессий оценили свободу вероисповедания в России

Представители традиционных конфессий уверены, что в современной России созданы хорошие условия для верующих. В интервью Федеральному агентству новостей они положительно оценили ситуацию со свободой вероисповедания в нашей стране.

115 лет назад, 30 апреля 1905 года, российский император Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости». До этого религиозная принадлежность подданных империи была строго регламентирована: поменять вероисповедание человек не мог, а право вести миссионерскую деятельность имелось только у Российской Православной церкви.

При этом в стране исторически проживали представители других религий: ислама, иудаизма, буддизма, а также последователи неправославных христианских конфессий. Кроме того, ситуация не устраивала старообрядцев, которых официально называли обидным для них словом «раскольники».

«В постоянном, по заветам Предков, общении со Святою Православною Церковью неизменно почерпая для Себя отраду и обновление сил душевных, Мы всегда имели сердечное стремление обеспечить и каждому из Наших подданных свободу верования и молитв по велениям его совести. Озабочиваясь выполнением таковых намерений, Мы в число намеченных в указе 12 минувшего декабря преобразований включили принятие действительных мер к устранению стеснений в области религии» — этими словами начинался указ Николая II.

Документ содержит отсылку к указу Сената «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» от 12 декабря 1904 года, в котором был задан вектор будущего развития государства, включая намерение «подвергнуть пересмотру узаконение о правах раскольников, а равно лиц принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям».

ФАН вспомнил, чем стало это событие для российских верующих разных конфессий, и разобрался, как обстоят дела со свободой вероисповедания в современной России.

Указ царя был назревшей необходимостью

По мнению кандидата исторических наук, сотрудника музея «Палаты бояр Романовых» Романа Майорова, большую роль в появлении указа сыграло отношение Николая II к старообрядцам.

«Николай очень терпимо относился к старообрядцам, ведь еще у его отца, Александра III, охрана была старообрядческой, и он был хорошо знаком с казаками-старообрядцами. У самого Николая II в охране они тоже были», — рассказал Майоров.

Появление указа стало, с одной стороны, назревшей необходимостью, считает историк: в числе тех, кому сделано послабление в религиозной сфере, упоминаются представители различных религий. С другой стороны, сказалась адекватная оценка старообрядцев со стороны царя, хотя для них провозглашалась весьма относительная свобода, добавил Майоров.

«Как это часто бывало у Николая, указ стал своего рода полумерой благоволения к старообрядцам и иноверцам. Но безусловно, нельзя утверждать, что изначально указ был направлен только на старообрядцев: те же мусульмане получили больше свобод. Тем не менее для старообрядцев это стало серьезным сдвигом», — отметил собеседник ФАН.

Майоров напомнил, что в том же году в преддверии Пасхи были распечатаны алтари Рогожского кладбища, почти полвека стоявшие закрытыми. Момент открытия алтарей запечатлен на фотографиях, сделанных тогда Гиляровским. Сегодня в Рогожской слободе расположена митрополия Русской православной старообрядческой церкви.

«Это дало старообрядцам возможность вернуться к полноценному юридическому существованию. В период с 1905 года по 1917 год было построено порядка тысячи старообрядческих храмов», — рассказал историк.

Что касается версии о том, будто указ стал следствием симпатий Николая II к масонам, то по мнению Романа Майорова, здесь есть некоторая путаница. Связана она с тем, что в ту историческую эпоху в России масонами могли называть не только лиц, принадлежащих к реальным масонским ложам или считающих себя таковыми, но и старообрядцев различных согласов.

«В масонстве могли обвинять староверов, которые уже имели малое отношение к религии. А в результате указа возможность молиться получили простые общины, которых в масонстве никто заподозрить не мог», — подчеркнул историк.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов, в свою очередь, назвал указ о веротерпимости одним из стратегических ценностных документов Российской Империи.

«Когда мы говорим об «имперской деспотии», мы делаем серьезную ошибку, поскольку речь идет о государстве, которое умело, при всей сложности и рисках, поддерживать мир этно-культурного разнообразия», — уверен правозащитник.

ФАН поинтересовался у представителей традиционных религиозных конфессий России, что дал им николаевский указ и как сегодня обстоят дела со свободой вероисповедания в стране.

Настоятель храма РПЦ: «Ситуация соответствует времени»

Представитель Русской православной церкви Московской Патриархии, настоятель храма мученицы Татианы при МГУ отец Владимир Вигилянский уверен, что в современной России отношение власти и церкви поменялось в лучшую сторону.

«Я уже много прожил на этом свете, и мне есть, с чем сравнивать. В советские времена ситуация была чудовищной. Что касается нынешнего положения дел, то ситуация — соответствующая нашему времени, я вполне нормально к этому отношусь», — заявил настоятель.

Некоторые вопросы, правда, до сих пор законодательно не урегулированы, заметил отец Владимир.

«Но в принципе Конституция РФ, ее статья 28, дает возможность корректировать законы в нужную сторону», — убежден священник.

Глава РПСЦ: «Использовать дары во благо Церкви»

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий в разговоре с ФАН назвал указ о веротерпимости одним из знаменательных событий дореволюционной России.

«До выхода в свет данного указа свободой совести и вероисповедания в Российской Империи пользовались буквально все религии — только это не касалось старообрядцев. И наконец, в 1905 году за старообрядцами было признано право верить так, как они считают нужным», — заявил владыка.

По словам главы РПСЦ, небольшой период с 1905 по 1917 годы вошел в историю как «золотой век старообрядчества».

«Строились храмы, множились приходы и монастыри, открывались духовные курсы, появился старообрядческий институт, — перечислил собеседник ФАН. — Возможно, если бы не революция, многие христиане в России вернулись бы к дораскольным «старообрядческим» формам богопочитания».

Что касается сегодняшней ситуации, то митрополит Корнилий оценивает ее положительно.

«Нам дарована свобода вероисповедания, и мы должны использовать дары этой свободы во благо Церкви и для спасения души», — подытожил он.

Муфтий Москвы: «Мы получили ряд гарантий»

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов убежден: царский указ о веротерпимости имел большое значение для «многорелигиозной» страны того периода.

«Как документ своего исторического времени, указ сыграл позитивную роль и прочно вписался в религиозную политику Российской Империи. Был сделан еще один шаг в развитии отношений между церковью — так тогда называлась вся совокупность религий — и государством, в закреплении основ веротерпимости и свободы вероисповедания», — заявил он в интервью ФАН.

115 лет назад получило юридическое закрепление право личности на переход в другое вероисповедание в рамках христианства без неблагоприятных последствий, отметил муфтий Москвы.

«Что же касается нас, российских мусульман, то в статье 15 указа было закреплено: «Признать подлежащими пересмотру законоположения, касающиеся важнейших сторон религиозного быта лиц магометанского исповедания». Мусульмане получили ряд гарантий для своей канонической и социальной деятельности», — рассказал Альбир Крганов.

Ситуацию со свободой вероисповедания в современной России он оценивает в целом как положительную. Для этого, по мнению муфтия, создана конституционно-правовая база, сложилась правоприменительная практика, сформировалась достаточно высокая культура и практика реализации свободы совести и вероисповедания.

Вместе с тем, добавил он, верующие нередко сталкиваются с определенными проблемами.

«Чаще всего такие проблемы во взаимоотношениях государства и верующих возникают в связи с ограничениями и запретами, предусмотренными законодательством. Сейчас на религиозную жизнь общества оказало негативное влияние распространение коронавирусного заболевания. Но мы с пониманием относимся к этому. Жизнь человека — главная ценность, а молиться, если вынуждают обстоятельства, временно можно и дома», — уверен собеседник ФАН.

Крганов обратил внимание, что стабильность ситуации со свободой вероисповедания в России зависит от общих усилий органов власти, институтов гражданского общества, религиозных организаций, верующих и всех граждан.

«Нам всем нужны реальность наших прав и свобод, взаимопонимание и сплоченность, единство в наших устремлениях и целях, понимание высокой миссии религии в современной жизни», — резюмировал муфтий Москвы.

Главный раввин России: «Все зависит от самих верующих»

Главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич в беседе с ФАН крайне положительно оценил решение Николая II и сегодняшнее положение верующих. Он напомнил, что царский указ появился в непростой ситуации.

«До этого евреям редко разрешали селиться за чертой оседлости. Даже те, кто получал такую возможность, с большим трудом могли отправлять свои религиозные обряды, — уточнил раввин. — С указом ситуация начала постепенно выравниваться, особенно в больших городах, где жило много еврейских купцов. Началось строительство синагог: в начале XXI века многие из них отметили столетие».

Что такое свобода вероисповедания, Адольф Шаевич знает не понаслышке.

«В этом году исполнилось 40 лет, как я служу в московской синагоге, — рассказал он. — И честно вам признаюсь: когда я начинал службу, даже не снилось, что такое будет. Во всяком случае, отношение государства к религии сегодня изменилось. Теперь практически все зависит только от нас: наших возможностей и желаний. В рамках закона можно делать все, что нужно верующему человеку, — независимо от религиозной принадлежности».

По мнению главного раввина России, это видно и по РПЦ, и по мусульманам, и по иудейским общинам.

«Сегодня у нас действительно очень хорошие условия для религиозной жизни», — признал собеседник ФАН.

Санжай лама: «Россия — духовный форпост»

Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве санжай лама Андрей Бальжиров рассказал, что на встрече с Николаем II буддисты преподнесли ему свои дары — священные реликвии. Кроме того, в те времена ламы несли службу в пограничных дацанах, живя бок о бок с казаками, охранявшими границы империи, напомнил он. Были даже казачьи дацаны.

Царский указ, по мнению санжай ламы, многое изменил в жизни буддистов. В частности, санкт-петербургский буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» был основан в результате появления этого документа, в 1909 году.

Что касается нынешней ситуации с религиями в стране, то по словам Андрея Бальжирова, Россия сейчас является духовным форпостом для всего мира.

Напомним, что в соответствии с конституцией, Российская Федерация является светским государством. Основной закон гарантирует «свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

Согласно социологическим исследованиям, после 1993 года в России произошел резкий рост религиозности. На данный момент большинство жителей нашей страны, по разным оценкам от 65 до 80% населения, являются православными. Еще около 7% граждан страны — мусульмане. По одному проценту составляют иудеи и представители неправославных христианских конфессий. Буддистов в России — меньше процента. Не считают себя принадлежащими ни к одной религии, но и не числят себя атеистами около 10% населения страны. Атеисты составляют около 5% россиян.

Стоить понимать, что данные опросов отражают только самоидентификацию граждан, но не их вовлеченность в жизнь религиозных общин.