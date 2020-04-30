Главврач Коммунарки призвал россиян сидеть дома на майских праздниках

Москва, 30 апреля. В период майских праздников нужно оставаться дома, не собираться с друзьями и родственниками, заявил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.

Он напомнил, что рост заболеваемости сохраняется, коронавирус стали чаще выявлять у молодежи. Как пишет РИА Новости, кроме того, среди зараженных COVID-19 становится больше тяжелых больных.

«Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами — все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками», — подчеркнул эксперт.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что второй волны пандемии коронавируса избежать не получится, поскольку у большинства людей нет от него иммунитета. По ее словам, сейчас иммунитетом к новому типу коронавируса обладает лишь малая прослойка населения.

Также Вуйнович призвала использовать опыт, накопленный за время первой вспышки, чтобы в период второй волны не допустить распространения коронавируса. В ВОЗ ожидают, что системы здравоохранения и эпидемиологического надзора смогут совместно выявлять мелкие очаги и устанавливать контактирующих с зараженными. Как отметила Вуйнович, эти знания помогут держать заболеваемость на низком уровне, пока не будет понятно, как формируется коллективный иммунитет.

Напомним, представитель ВОЗ заявила, что наличие антител не гарантирует защиту от нового заражения коронавирусом. Вуйнович подчеркнула, что вирус еще очень мало изучен.