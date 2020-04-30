Филиал сирийского зернового фонда в провинции Хама завершил восстановление и модернизацию зерновых силосов в городе Кафр Бухум. По мнению политолога Юрия Самонкина, которым он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН), развитие Сирии после многолетней войны возможно благодаря усилиям ее президента Башара Асада.

Инженер Хуссам Султан, директор филиала фонда, рассказал журналистам информационного агентства SANA, что работы по восстановлению и модернизации распространялись на несколько основных секций, включая модернизацию работы с электронными панелями зала управления и замену ряда частей старых панелей. Кроме того, удалось повысить эффективность управления во всех 20 ячейках, а также обновить конвейерные ленты, которые питают камеры хранения и повысить эффективность просеивания различных типов зерна.

Султан отметил, что зерновые бункеры, подобные этим, считаются основным резервуаром зерна в провинции. Особенно важна их большая вместимость и отличное географическое положение.

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин высоко оценил роль Асада в реабилитации сирийской инфраструктуры после войны. Эксперт подчеркнул, что президенту САР также удалось уберечь страну от разрушительного вмешательства сил из вне.

«Роль сирийского президента в восстановлении Сирии, конечно, огромная. Это уникальный политический лидер, который не сломился под влиянием Запада, как обычно это происходит в международной практике. Мы прекрасно знаем, как западная сторона под якобы распространением каких-то демократических ценностей просто-напросто нарушает суверенитет других стран. Либо это происходит в виде военного вторжения, что мы помним на примере Югославии и Ливии», — заметил Самонкин.

Эксперт подчеркнул, что Асаду хватило смелости открыто противостоять Западу. Кроме того, политик, как полагает Самонкин, принял крайне верное решение, обратившись за помощью в наведении порядка в САР к России.