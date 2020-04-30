Изгнанный с российского ТВ Ковтун скупает маски в Москве, чтобы не возвращаться в Киев

Москва, 30 апреля. Украинский эксперт Вячеслав Ковтун больше не сможет принимать участие в аналитическом ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Телеведущий навсегда выгнал его из студии программы. Стало известно, чем занимается Ковтун после изгнания.

На следующий после скандального выпуска день, 22 апреля, Ковтун отметился в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ. Эксперт поблагодарил Андрея Норкина за приглашение, однако ведущий шоу ответил, что политологу не стоит рассчитывать на постоянное участие, передает «Экономика сегодня».

Кроме того, Норкин заметил прибавку в весе у гостя программы.

«Хоть и приседаю и делаю упражнение «ваша дама давно ушла» (Отжимания. — Прим. ФАН)», — посетовал Ковтун на лишние килограммы.

Пока это последнее появление украинского эксперта на российском ТВ. Из-за отхода украинской повестки на второй план и крайне негативной реакции телезрителей он вряд ли сможет в ближайшее время вновь оказаться в одной из программ.

Несмотря на это, Ковтун продолжает жить в Москве, о чем свидетельствует контент, который он публикует в Facebook. Недавно гражданин Украины выложил в социальной сети запись о том, где в столице можно купить медицинские маски. Он также рассказал, что прохожие пытаются с ним шутить, несмотря на пандемию, заявив, что «такой народ не победить». Судя по сфотографированному чеку, маску политолог купил именно в столице.

Пользователи Сети высказали предположение, что Ковтун принялся скупать маски в Москве, чтобы не возвращаться в Киев, поскольку на Украине наблюдаются крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и тяжелое экономическое положение.