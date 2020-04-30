Москва, 30 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как с пользой провести время в период самоизоляции.

«Читайте книжки! Когда у вас еще будет возможность читать книги? Я наверно душой слишком не зрел, но сейчас самое время читать «Графа Монте-Кристо». Он 14 лет отсидел в изоляции», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 106 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.