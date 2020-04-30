Американист рассказал, кто сможет прекратить нападки США на Россию и Китай

Выпады президента США Дональда Трампа и его администрации в адрес других стран обусловлены накалом внутриполитической обстановки в Штатах. И здесь уже неважно, кто выбран в качестве «врага» на этот раз: Россия или Китай. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян уверен: глава Белого дома сейчас настолько на пределе, что способен «атаковать» даже традиционных союзников Вашингтона в Европе. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Трамп ищет «китайский след»

Президент США в своем интервью агентству Reuters заявил, что Китай заинтересован в его проигрыше на грядущих выборах. По его словам, Пекин заинтересован в том, чтобы следующим американским президентом стал Джо Байден — предполагаемый кандидат от демократов.

«Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах», — заявил Дональд Трамп в интервью.

Вслед за этим последовали угрозы в адрес Китая. Трамп заявил, что рассматривает «различные варианты последствий» для Пекина из-за запоздалого сдерживания распространения пандемии COVID-19.

На заявление главы Белого дома уже отреагировали в Поднебесной. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил: Вашингтону уже пора понять, что враг — это вирус, а не Китай.

США формируют антикитайскую коалицию

Любые внешнеполитические выпады американской администрации в той или иной форме обусловлены накалом обстановки внутри страны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Мы имеем дело с наиболее некомпетентной и непрофессиональной командной. Поэтому решение внутриполитических проблем сейчас, по старой доброй традиции, переносится за пределы Америки. Это касается заявлений по поводу Китая, задержания венесуэльского судна под предлогом проверки на наличие наркотиков или «русского следа», — считает эксперт.

Поводы этих заявлений в данном случае не принципиальны. Сейчас, с учетом распространения пандемии COVID-19, Штаты акцентируют свое внимание на Пекине. Тем более что Трамп неоднократно заявлял: в Вашингтоне не исключают, что новый тип коронавируса возник в уханьской лаборатории.

«Естественно, Америка будет обвинять Китай во всех смертных грехах в ближайшем будущем, и сейчас Трамп пытается создать международную коалицию, но уже антикитайскую. Мы уже слышим агрессивные заявления со стороны некоторых европейских лидеров», — обратил внимание Рафаэль Ордуханян.

Союзники США под прицелом Трампа

Нынешняя администрация США неспособна решать внутриполитические проблемы страны без внешнего фактора, констатировал американист. И с этой точки зрения команда Трампа крайне опасна: стоит вспомнить хотя бы судьбу ДРСМД и то, что произошло с «ядерной сделкой» по Ирану.

«Все это будет выноситься за пределы Америки с целью в какой-то степени успокоить ситуацию внутри самой страны. Гораздо легче сделать такие заявления — антикитайские, антироссийские, антикубинские и далее по списку — чем решать внутренние проблемы, перед которыми стоит сейчас население Соединенных Штатов. Социальные протесты в Калифорнии, Мичигане — все это ширится. Деньги, которые выделены, будут потрачены в течение нескольких недель. Потом снова возникнет потребность дополнительных вливаний», — отметил Рафаэль Ордуханян.

Как бы парадоксально это ни звучало, но внутренняя политика США является головной болью политики международной. Политолог уверен: США продолжат решать свои внутренние проблемы за счет других. Ситуация накалена настолько, что под прицелом американской администрации могут оказаться даже традиционные союзники Вашингтона

«Будет ли это Китай, Россия или Венесуэла — в данном случае принципиального значения не имеет. Мы должны понимать, что за Китаем последует любая другая страна. Это может быть даже их союзник. Я прекрасно помню, как во всех смертных грехах обвиняли Германию и Францию, которые отказались поддержать незаконную и несанкционированную ООН агрессию в Ираке. С полок Америки сметалось французское вино, и даже в некоторых ресторанах знаменитый French fries переименовали в Freedom fries», — сказал Рафаэль Ордуханян.

По мнению политолога, пока США не готовы отказаться от такого способа решения проблем.