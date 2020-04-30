Джабаров пояснил, как застрявшие за границей россияне могут получить финансовую помощь

Российское государство не бросает своих граждан в беде, где бы они ни оказались — все «застрявшие» за границей россияне получат достойную финансовую помощь на проживание и пропитание. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил заявил первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Собеседник ФАН поддержал решение премьер-министра Михаила Мишустина выделить дополнительные ассигнования на поддержку граждан РФ, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой. Предполагается, что эти средства, как и направленные ранее 500 миллионов рублей, пойдут на закупку продуктов, аренду жилья и другие «неотложные нужды».

«Россия с самого начала развития эпидемии успела вывезти более 225 тысяч россиян обратно в нашу страну, — сказал Джабаров. — Но собрать всех, к сожалению, не удалось, ведь многие, находясь за рубежом длительное время (по три месяца и более), даже не вставали на консульский учет. По этой причине мы даже просто о самом факте их пребывания на чужбине узнавали постфактум, когда границы уже были закрыты. К сожалению, не все оперативно среагировали на опасность, когда она случилась, и в каждой стране осталось некоторое количество наших граждан, которые хотели бы вернуться, но не могут этого сделать (государство не может отправлять отдельный самолет за 2–3 людьми)».

Парламентарий признал, что ситуация, в условиях которой идет эвакуация россиян, очень напряженная. Именно поэтому, по его словам, было принято решение выделить им средства в необходимом количестве, а забрать домой уже тогда, когда для этого возникнут условия. Чтобы получить деньги, гражданам РФ необходимо лишь обратиться в представительство своей страны и написать соответствующее заявление. Механизм выдачи средств в данный момент прорабатывается правительством.

«Конечно, к сожалению, были и такие наши сограждане, которые, понимая, что творится в мире, сидели за границей до последнего, — вздохнул сенатор. — У кого-то дела незаконченные были, кто-то вообще не думал, что может так серьезно все обернуться. В итоге сами себя поставили в сложную ситуацию. Были также индивиды, решившие покинуть РФ в конце февраля — начале марта, когда эпидемия началась у нас, и авиакомпании начали поочередно отменять свои регулярные рейсы».

Но, продолжил собеседник ФАН, несмотря ни на что, Россия своих не бросает: теперь это не просто красивое устоявшееся выражение, а кредо наших политиков. Родина не поскупится на то, чтобы поддержать собственных граждан, никто не останется без крыши над головой и уж точно не останется голодным.