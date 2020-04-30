Вирусолог Покровский объяснил рост числа заражений COVID-19 в России

Увеличение числа заболевших коронавирусом объясняется проведением массовых обследований на инфекцию. Об этом Федеральному агентству новостей заявил вирусолог Вадим Покровский, комментируя рекордный рост числа зараженных в России.

Статистика заражений COVID-19

На 30 апреля число инфицированных коронавирусом россиян перевалило за 100 тысяч человек. Согласно данным штаба по мониторингу распространения инфекции, общее число зараженных коронавирусом в России составляет 106 498. За минувшие сутки прирост числа заболеваемости составил 7099. Общее количество излечившихся от COVID-19 — 11 619 человек, где показатель увеличился на 1333.

По-прежнему в числе лидеров антирейтинга остается столица России — Москва — с общим числом зараженных 53 739 человек. Вторую позицию занимает Московская область, где выявлено 11 710 случаев инфицирования. Тройку замыкает Санкт-Петербург, в котором диагностировано 4062 пациента с вирусом.

Бурного роста нет

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский объясняет, что большое количество выявленных случаев COVID-19 зависит зависит от увеличения числа обследованных людей. Он подчеркивает, что при обследованиях выявляется очень много людей без клинических симптомов вируса.

«С одной стороны, мы можем объяснить увеличение числа новых случаев тем, что больше людей обследуется. С другой стороны, это же обследование выявляет большое количество людей — потенциальных источников заражения. Это создает некоторую неопределенность, хотя бурного роста числа заболевших нет», — пояснил Покровский в интервью ФАН.

При этом нельзя сказать, что увеличивается прирост заболевших, так как эти колебания относительно небольшие за последнюю неделю, утверждает вирусолог. В связи с этим многие рассуждают, когда же в России наступит плато эпидемии, которое должно начаться сразу после ее пика. Однако Покровский замечает, что многие люди под этим термином подразумевают разное.

«Один из вариантов плато — это когда ежедневное количество новых случаев примерно одинаковое. Второй вариант — это когда количество выздоровевших и заразившихся равняются друг другу. Общее количество людей, у которых сейчас инфекция, будет стабильное. Если выздоровевших будет больше, то тогда эта линия начнет снижаться вниз. Очень важный момент — это сколько человек выздоровеет, а пока этих данных нет. Поэтому такая неопределенность будет у нас две недели существовать», — сказал собеседник ФАН.

Академик РАН также обратил внимание на эпидемиологическую ситуацию в российской столице.

«Число инфицированных в Москве не растет, то есть тут получается вроде плато. А по числу выздоровевших у нас нет данных. В связи с этим напряженность в системе здравоохранения сохраняется», — отметил он.

Что касается других городов и областей России, то, возможно, в ближайшее время там будут вспышки инфекции.

«В регионах начнет распространяться коронавирус, где плохо налажен режим самоизоляции», — добавил Покровский.

Напомним, в декабре 2019 года произошли первые массовые случаи заражения коронавирусом в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

В мире насчитывается более 3,2 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом выздоровели 985 987 человек, скончались 228 057.