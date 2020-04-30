Россияне рассказали, как проведут майские праздники

Москва, 30 апреля. 73% россиян заявили, что собираются соблюдать режим самоизоляции и останутся дома на майские праздники. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

В социологическом опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов России.

Отмечается, что введенные ограничительные меры по коронавирусу скорректировали планы россиян на весенние праздники. Так, в прошлом году майские праздники проводил дома лишь 41% россиян, сейчас — 73%. Кроме того, более чем в два раза сократилось число респондентов, которые планировали поездку за город — 7%.

Также отмечается, что в этом году каждый десятый респондент проведет праздники на рабочем месте. Граждане массово отказались от прогулок на природе, поездок по стране и за рубеж, а также посещения гостей. Подчеркивается, что раньше среди прочих вариантов досуга на майские праздники россияне называли посещение бани, тренировок и участие в первомайских шествиях.