Путин уверен, что Россия победит COVID-19

Москва, 30 апреля. Россия добьется победы над коронавирусом с лучшим результатом и нужными темпами, в том числе благодаря усилиям волонтеров, заявил лидер РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил во время встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе».

В ходе мероприятия на связь с главой государства вышел волонтер Михаил из одной из московских больниц. По его словам, волонтеры разгружают грузовики со средствами индивидуальной защиты для медиков, таскают мебель. Он надеется, что часть палат, которые подготовили волонтеры, не понадобятся.

«И самое главное человеческое желание — чтобы все заболевшие наконец-то выздоровели», — сказал волонтер.

«Мы все этого хотим, Миш. Благодаря усилиям, в том числе таких людей, как вы, мы, уверен, добьемся этого с лучшим результатом и нужными темпами», — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил волонтера и пожелал ему и его товарищам удачи.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что второй волны пандемии коронавируса избежать не получится, поскольку у большинства людей нет от него иммунитета. По ее словам, сейчас иммунитетом к новому типу коронавируса обладает лишь малая прослойка населения.

Кроме того, Вуйнович призвала использовать опыт, накопленный за время первой вспышки, чтобы в период второй волны не допустить распространения коронавируса. В ВОЗ ожидают, что системы здравоохранения и эпидемиологического надзора смогут совместно выявлять мелкие очаги и устанавливать контактирующих с зараженными. Как отметила Вуйнович, эти знания помогут держать заболеваемость на низком уровне, пока не будет понятно, как формируется коллективный иммунитет.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что наличие антител не гарантирует защиту от нового заражения коронавирусом. Вуйнович подчеркнула, что вирус еще очень мало изучен.