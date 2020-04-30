Малькевич предложил добавить в УК РФ наказание за информационные диверсии

Информационная диверсия может быть не менее опасной, чем диверсия реальная, и это пора зафиксировать в Уголовном кодексе РФ, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Контртеррористическая операция в Екатеринбурге по нейтрализации боевиков, готовивших теракты на майские праздники, успешно завершилась в четверг, 30 апреля. Сообщается, что ФСБ получила данные о планах группы сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1), готовивших нападение. В Екатеринбурге, а также в Арамильском округе Свердловской области был введен режим КТО. Террористы отказались сдаться и вступили в перестрелку, в ходе которой три бандита были ликвидированы. На месте спецоперации были обнаружены оружие и боеприпасы.

Новые вызовы и угрозы

Однако, как ни опасны реальные террористы и диверсанты, не нужно забывать, что те, кто устраивает информационные диверсии, могут представлять для России и ее граждан не меньшую опасность, считает глава комиссии Общественной палаты по СМИ и президент ФЗНЦ Александр Малькевич. За информационной безопасностью стоит следить столь же тщательно, как и за безопасностью реальной, отметил Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Нужно внимательно следить за современными технологиями, которые стремительно развиваются, — говорит собеседник ФАН. — Требования времени диктуют необходимость расширять многие понятия, в том числе понятие «диверсия». Диверсии сегодня — это не только традиционные взрывы и поджоги. Диверсии могут быть бактериологическими, и мы нечто подобное можем подозревать сейчас. Диверсии бывают экономическими — через санкции. И, конечно, диверсии бывают информационными».

Пренебрегать этими вызовами и угрозами крайне опасно, подчеркивает Малькевич.

«Поэтому считаю, что было бы справедливо и логично расширить и конкретизировать толкование слова «диверсия», — говорит глава ФЗНЦ. — Что за информационной безопасностью нужно тщательно следить, я говорил на площадке Общественной палаты, когда озвучивал 15 новых угроз для гражданского общества. Это и зарубежное программное обеспечение, и фейковые новости, и отсутствие в школе профильных предметов, связанных с интернет-гигиеной и информационной безопасностью, и так далее. Все это нужно учитывать, на все это необходимо реагировать. Сегодня, чтобы причинить вред человеку, государству, крупному бизнесу — достаточно просто запустить слух, фейк, организовать атаку на коммуникационную сеть и т. д.»

Настало время законодательного реагирования на подобные действия, отмечает глава Фонда защиты национальных ценностей.

«В связи с этими вызовами необходимо менять не только закон о СМИ. Настала пора править и другие документы, включая уголовный кодекс. Причем, вводя соответствующее понятие в УК РФ, я бы предложил учитывать в качестве объекта применения информационной диверсии как Российскую Федерацию в целом, так и граждан РФ. Ведь информационные диверсии могут быть направлены как против граждан, так и против страны в целом. Цель этих диверсий может быть попытка дискредитировать как граждан, так и страну, чтобы нанести ущерб. Этот ущерб может быть самым разным, вплоть до провоцирования Запада на введение против России очередных санкций. Информационная диверсия может выражаться в клевете и лжи, в заявлениях о каких-то действиях, которых на самом деле не было. Но страна и люди будут оклеветаны, и это станет поводом для причинения нам ущерба через экономические санкции. Таким действиям необходимо поставить заслон на законодательном уровне», — подчеркивает Александр Малькевич.

Информационные диверсии — оружие Запада в гибридной войне против РФ

Федеральное агентство новостей в статье «В уголовное законодательство РФ необходимо внедрить понятие «информационная диверсия» уже рассказывало, что это предложение поддержали известные российские политики. Собеседники ФАН обратили внимание, что пандемия, вызванная коронавирусом, спровоцировала вал фейков, которые по своей разрушительной силе могут рассматриваться именно как информационные диверсии.

Понятие «диверсия» в российском законодательстве раскрыто в статье 281 УК РФ. Собеседники ФАН считают, что воспринимать диверсию как узко «военное» понятие в век информационных технологий уже нельзя, это не отвечает требованиям времени. Манипулирование информацией давно уже стало мощным оружием в так называемой гибридной войне, которую Запад, в том числе руками своих ставленников из местной «пятой колонны», объявил России.

Чтобы противостоять информационному терроризму, направляемому и оплачиваемому из-за рубежа, ФАН выступил с инициативой усилить роль Национального антитеррористического комитета (НАК), а также внести поправки в уголовное законодательство, расширив понятие «террористическая деятельность».

В этой парадигме становится актуальным расширения понятия «диверсия», вплоть до введения в законодательство понятия «информационная диверсия», которая совершается с помощью различных средств коммуникации без непосредственного физического воздействия.

Именно такой фактически диверсионной деятельностью занимаются ставленники скандального блогера Алексея Навального, в том числе распространяя фейки об эпидемии COVID-19. Для этого Навальный использует провокаторов из так называемого «профсоюза» «Альянс врачей». И это далеко не единственный пример такого рода, указывают журналист и телеведущий Владимир Соловьев, депутаты Госдумы Виталий Милонов и Евгений Федоров.

Депутат Федоров прямо предлагает изолировать врагов России от общества.

«Надо понимать, что вся история с коронавирусом лишь отчасти медицинская. В основном это политика — очередная попытка внешнего удара по России с соответствующими политическими целями. Поэтому, когда тот же Навальный или другие представители «пятой колонны» пытаются дополнительно усугубить ситуацию, нанести новые удары, это делается именно в рамках политической задачи. И за это им платят из Вашингтона», — говорит депутат.

На это же обращает внимание член парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, депутат Госдумы Андрей Исаев. Он рассказал, что Госдума приняла несколько важных решений для пресечения распространения фейков, вплоть до введения за такие деяния уголовной ответственности.

«Мы недавно внесли изменения в законодательство, которые устанавливают достаточно высокие штрафы для юридических и физических лиц за распространение недостоверной информации, предусмотрена и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы», — отметил он.

Уголовная ответственность наступает в случае, если распространение ложной информации повлекло за собой тяжелые последствия: гибель людей, нарушение работы органов государственной власти и местного самоуправления, спровоцировало массовые беспорядки и т. д., пояснил политик.

Как отмечают эксперты, на фоне событий в Екатеринбурге в очередной раз стоит поднять вопрос, что информационная безопасность не менее важна, чем физическая, и что пренебрегать подобными угрозами просто опасно.

1 Организация запрещена на территории РФ.