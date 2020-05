Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 18

Федеральное агентство новостей представляет 18-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

На первую позицию в новом выпуске рейтинга ФАН вырывается откровенно антироссийское издание «МБХ Медиа». Подконтрольное беглому олигарху Михаилу Ходорковскому издание опубликовало 92 порочащих Россию статьи (+1 позиция). Сразу за МБХ следует «Новая газета», выпустившая 88 материалов и потерявшая одну позицию в рейтинге. На третьем месте оппозиционное «Эхо Москвы» (84 статьи и +1 позиция).

На прошлой неделе антироссийские СМИ активно распространяли чешский фейк о «сотруднике российских спецслужб», который якобы привез в Прагу яд для покушения на мэра. Оппозиционные издания также заявляли, что из больницы в Коммунарке массово увольняются медсестры.

Справка:

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

26 апреля чешское издание Respekt (основано 18 ноября 1989 года группой журналистов-диссидентов после слияния самиздатовских журналов Sport и Revolver Revue) со ссылкой на собственные анонимные источники выпустило фейк о том, что якобы три недели назад в Чехию по дипломатическому паспорту прибыл гражданин России, который привез в чемодане рицин (чрезвычайно токсичный белковый яд растительного происхождения), собираясь использовать его против мэра Праги и еще одного чешского политика.

По данным чешского СМИ, россиянин оказался сотрудником какой-то неназванной спецслужбы, дипломатический паспорт ему подготовили в посольстве России. Respekt предполагает, что яд мог быть использован против мэра Праги Зденека Гржибы и главы администрации шестого района города Ондржея Коларжа. Последний принял решение о сносе памятника советскому полководцу, маршалу Ивану Коневу.

Естественно, мимо такого сообщения просто не могли пройти оппозиционные российские издания. «Новая газета» распространила фейк с заголовком «Чешское СМИ сообщило о сотруднике российской спецслужбы, который привез в Прагу яд для покушения на мэра». «Новая» отметила, что чешские спецслужбы якобы заранее были готовы к прибытию мужчины и отнеслись к нему как человеку, потенциально опасному для указанных политиков.

«Эхо Москвы» также вывесило фейк на своем сайте. В статье с заголовком «Сотрудника одной из российских спецслужб заподозрили в подготовке покушения на первых лиц в администрации Праги» подчиненные Алексея Венедиктова написали, что сразу после сообщения Respekt местные правоохранители взяли обоих чешских политиков под круглосуточную охрану.

«Фонтанка» в материале «Чешские журналисты рассказали о россиянине, который приехал с ядом. Мэру Праги и главе района выделили охрану» расширила «новость» сообщив, что градоначальник сам подал жалобу и попросил о защите, так как «заметил за собой слежку». Похожий материал выпустил и «Росбалт» — «СМИ: В Прагу после сноса памятника Коневу прибыл «российский отравитель».

Сразу отметим, в подавляющем большинстве фейковых публикаций СМИ ссылаются на некие анонимные источники, знакомые с ситуацией. Однако поставляемую ими «правдивую информацию проверить просто невозможно. Российские журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать новость, на что официальный представитель Кремля дал емкий ответ.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал Respekt провокацией, которая будет иметь серьезные последствия для отношений Москвы и Праги.

28 апреля «Русская служба BBC» (согласно классификатору, иностранное СМИ, придерживающееся антироссийской повестки) со ссылкой на материалы Объединенной следственной группы (JIT) выпустила фейк о том, что в деле о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе якобы появился новый фигурант — некий генерал-полковник пограничной службы ФСБ, который проходит под псевдонимом «Владимир Иванович».

Вброс тут же подхватили и начали распространять антироссийские издания. К примеру «Дождь» опубликовал статью с заголовком: «Bellingcat, Insider и «Би-би-си»: за поставку «Бука», из которого сбили малайзийский «Боинг», отвечал замглавы Погранслужбы ФСБ».

«Росбалт» выпустил этот фейк под таким заголовком: «СМИ: На замглавы Погранслужбы ФСБ возложили вину за крушение Boeing в Донбассе».

«Новая газета: «Би-би-си»: замглавы погранслужбы ФСБ может быть одним из главных фигурантов дела MH17.

Znak: «The Insider и Bellingcat: ключевым фигурантом дела о крушении МН17 является генерал ФСБ»

Все антироссийские СМИ ссылаются на материалы JIT, однако, как и во всех подобных «расследованиях», никаких реальных доказательств причастности некоего сотрудника ФСБ не существует, есть лишь голословные обвинения. Сразу же после выхода вброса первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter написал, что «заявления о причастности генерала ФСБ Андрея Бурлаки к крушению самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе лишены здравого смысла».

1/2 I wonder when media and #Billingcraps produce more speculations like this, don’t they try to at least some logic? What would #Russia gain by downing #MH17? What was our demonic plan? On the contrary, #Ukraine propaganda gains in this regard are clear https://t.co/TGQrCc77Eh