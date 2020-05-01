Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 18

Федеральное агентство новостей представляет 18-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

На первую позицию в новом выпуске рейтинга ФАН вырывается откровенно антироссийское издание «МБХ Медиа». Подконтрольное беглому олигарху Михаилу Ходорковскому издание опубликовало 92 порочащих Россию статьи (+1 позиция). Сразу за МБХ следует «Новая газета», выпустившая 88 материалов и потерявшая одну позицию в рейтинге. На третьем месте оппозиционное «Эхо Москвы» (84 статьи и +1 позиция).

На прошлой неделе антироссийские СМИ активно распространяли чешский фейк о «сотруднике российских спецслужб», который якобы привез в Прагу яд для покушения на мэра. Оппозиционные издания также заявляли, что из больницы в Коммунарке массово увольняются медсестры.

Справка:

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

26 апреля чешское издание Respekt (основано 18 ноября 1989 года группой журналистов-диссидентов после слияния самиздатовских журналов Sport и Revolver Revue) со ссылкой на собственные анонимные источники выпустило фейк о том, что якобы три недели назад в Чехию по дипломатическому паспорту прибыл гражданин России, который привез в чемодане рицин (чрезвычайно токсичный белковый яд растительного происхождения), собираясь использовать его против мэра Праги и еще одного чешского политика.

По данным чешского СМИ, россиянин оказался сотрудником какой-то неназванной спецслужбы, дипломатический паспорт ему подготовили в посольстве России. Respekt предполагает, что яд мог быть использован против мэра Праги Зденека Гржибы и главы администрации шестого района города Ондржея Коларжа. Последний принял решение о сносе памятника советскому полководцу, маршалу Ивану Коневу.

Естественно, мимо такого сообщения просто не могли пройти оппозиционные российские издания. «Новая газета» распространила фейк с заголовком «Чешское СМИ сообщило о сотруднике российской спецслужбы, который привез в Прагу яд для покушения на мэра». «Новая» отметила, что чешские спецслужбы якобы заранее были готовы к прибытию мужчины и отнеслись к нему как человеку, потенциально опасному для указанных политиков.

«Эхо Москвы» также вывесило фейк на своем сайте. В статье с заголовком «Сотрудника одной из российских спецслужб заподозрили в подготовке покушения на первых лиц в администрации Праги» подчиненные Алексея Венедиктова написали, что сразу после сообщения Respekt местные правоохранители взяли обоих чешских политиков под круглосуточную охрану.

«Фонтанка» в материале «Чешские журналисты рассказали о россиянине, который приехал с ядом. Мэру Праги и главе района выделили охрану» расширила «новость» сообщив, что градоначальник сам подал жалобу и попросил о защите, так как «заметил за собой слежку». Похожий материал выпустил и «Росбалт» — «СМИ: В Прагу после сноса памятника Коневу прибыл «российский отравитель».

Сразу отметим, в подавляющем большинстве фейковых публикаций СМИ ссылаются на некие анонимные источники, знакомые с ситуацией. Однако поставляемую ими «правдивую информацию проверить просто невозможно. Российские журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать новость, на что официальный представитель Кремля дал емкий ответ.

«Мы вообще не в курсе этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, что расследовали. Похоже на очередную «утку», — сказал Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал Respekt провокацией, которая будет иметь серьезные последствия для отношений Москвы и Праги.

«Это не просто фантазии, это уже болезненные фантазии, здесь критиковать или описывать, или давать им какую-либо иную характеристику просто невозможно. Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная провокация, грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям и, как мы понимаем, готовы ради этого на все», — сказала она в ходе брифинга.

28 апреля «Русская служба BBC» (согласно классификатору, иностранное СМИ, придерживающееся антироссийской повестки) со ссылкой на материалы Объединенной следственной группы (JIT) выпустила фейк о том, что в деле о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе якобы появился новый фигурант — некий генерал-полковник пограничной службы ФСБ, который проходит под псевдонимом «Владимир Иванович».

Вброс тут же подхватили и начали распространять антироссийские издания. К примеру «Дождь» опубликовал статью с заголовком: «Bellingcat, Insider и «Би-би-си»: за поставку «Бука», из которого сбили малайзийский «Боинг», отвечал замглавы Погранслужбы ФСБ».

«Росбалт» выпустил этот фейк под таким заголовком: «СМИ: На замглавы Погранслужбы ФСБ возложили вину за крушение Boeing в Донбассе».

«Новая газета: «Би-би-си»: замглавы погранслужбы ФСБ может быть одним из главных фигурантов дела MH17.

Znak: «The Insider и Bellingcat: ключевым фигурантом дела о крушении МН17 является генерал ФСБ»

Все антироссийские СМИ ссылаются на материалы JIT, однако, как и во всех подобных «расследованиях», никаких реальных доказательств причастности некоего сотрудника ФСБ не существует, есть лишь голословные обвинения. Сразу же после выхода вброса первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter написал, что «заявления о причастности генерала ФСБ Андрея Бурлаки к крушению самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе лишены здравого смысла».

1/2 I wonder when media and #Billingcraps produce more speculations like this, don’t they try to at least some logic? What would #Russia gain by downing #MH17? What was our demonic plan? On the contrary, #Ukraine propaganda gains in this regard are clear https://t.co/TGQrCc77Eh — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) April 29, 2020

В своем посте дипломат обвинил авторов «расследования» в спекуляции и задался вопросом: почему западные и антироссийские СМИ не пытаются применить обыкновенную логику?

«Какую выгоду Россия получила бы, сбив MH17? В чем был наш дьявольский план? Где здравый смысл? И почему продолжают цитироваться сфальсифицированные доказательства?» — спросил Полянский.

Напомним, Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года (во время активной фазы боевых действий в Донбассе), когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Во время крушения погибли все, кто находился на борту, — 298 человек.

Военное ведомство России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно», в которых утверждалось, что севшая на самолет ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

27 апреля «Открытые медиа» опубликовали фейк «Медсестры массово увольняются из «Коммунарки» из-за бардака и низких зарплат. «Путинских надбавок» им не дали». В самом материале бывшая медсестра инфекционной больницы в Коммунарке на условиях анонимности рассказала о якобы имевших место массовых увольнениях младшего персонала.

Причиной источник называет «невыносимые условия работы и отсутствие обещанных выплат за работу с пациентами с COVID-19». Для медсестер в больнице якобы не были организованы места отдыха и достойное питание, а когда в Коммунарке коронавирусная инфекция поразила главного врача Дениса Проценко, всех остальных сотрудников обязали сдать анализы на COVID-19, но вот младший медперсонал, как уверяет источник «Открытых медиа», проверять не стали.

Оппозиционное СМИ утверждает, что медсестры также не получили обещанные ранее президентом надбавки. А на места уволившихся, по словам экс-сотрудницы больницы, зачастую нанимают выходцев из Средней Азии.

Новость очень быстро распространилась на другие антироссийские издания. Znak выпустил ее под заголовком «Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы». «Полит.ру» опубликовал статью «Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке массово увольняются медсестры из-за отсутствия надбавок и «невыносимых условий работы».

Присоединилось и «Эхо Москвы»: «Из инфекционной больницы в Коммунарке стали массово увольняться медсестры, — утверждает сайт «Открытые медиа».

В тот же день вброс опроверг главврач больницы Денис Проценко. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что «речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице». Другими словами, наемный персонал не являлся сотрудниками ГКБ № 40, а работал на аутсорсинге.

«Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключенному контракту. В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40», — пишет Проценко.

Врач добавил, что средства защиты есть в достаточном количестве, и все сотрудники имеют свободный доступ к общему фудкорту, который находится в чистой зоне корпуса больницы, где любой сотрудник может принять пищу.

Мнение эксперта

По словам политического аналитика и социолога Алексея Филиппова, оппозиционные антироссийские СМИ пытаются использовать пандемию коронавирусной инфекции в своих интересах, поэтому все чаще «на страницах информационных либеральных изданий появляются фейки и дезинформация».

«Либеральные СМИ действуют в нашей стране давно, но только сейчас наметилось усиление откровенно антироссийской повестки — все чаще раздаются редакционные задания на создание контента, который бы порочил государство как в глазах мировой общественности, так и собственного населения. Сейчас ведь оппозиции, да и иностранным СМИ, можно сыграть на том, что россияне сидят дома, изнывают от безделья, кто-то, возможно, потерял работу, кому-то работодатель урезал зарплату и т. д. Конечно, часть людей будет недовольна, и таким образом оппозиционные СМИ пытаются набрать новых сторонников», — говорит эксперт.

Тем не менее, как утверждает собеседник ФАН, «сознательные россияне понимают, что коронавирус — это лишь временное явление». Соответственно, после пика пандемии режим самоизоляции постепенно будет снят, заработают предприятия, начнется производственная и экономическая деятельность.