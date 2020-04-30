В Рунете к 75-летию Победы запустят всероссийский флешмоб по чтению поэмы «Василий Теркин»

Москва, 30 апреля. К празднику 75-летия Победы Агентство инноваций Москвы совместно с ДОСААФ и Юнармией запускают в российском интернет-пространстве поэтический марафон «Теркины», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Все желающие могут записать на видео чтение отрывка из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» и выложить на своей странице в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ВасяТеркинМойГерой. С 1 мая организаторы акции будут собирать отрывки видео по хештегам, чтобы ко Дню Победы, 9 мая, представить общее видео, в котором Россия читает знаменитую поэму фронтовых лет.

Напомним, вымышленный персонаж Василий Теркин впервые появился на бумаге во время финской военной кампании, затем — уже в роли защитника от фашистов в 1942 году, а в 1945 году была опубликована последняя новелла. Ее отрывки читал по радио знаменитый диктор Юрий Левитан, а Борис Пастернак называл высшим достижением литературы о войне.

Поэма «Василий Теркин» до сих пор считается одним из наиболее известных произведений, прославляющих подвиг неизвестного солдата. Она была переведена на многие языки, так что к флешмобу можно подключать и иностранных друзей.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса массовые праздничные мероприятия на территории России в честь 9 мая отменены, поэтому огромная часть акций, посвященных Дню Победы, перенеслась в Интернет