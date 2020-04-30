Седьмое совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии

Дамаск, 30 апреля. Состоялось седьмое совместное российско-турецкое патрулирование на трассе М4 в провинции Идлиб в сопровождении наземных и воздушных элементов. Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

Кроме того, российские и турецкие военнослужащие провели патрулирование в провинции Хасака, оценив обстановку в окрестностях населенных пунктов Абу-Расин и Ад-Дарбасия.

Патрулирование состоялось в рамках реализации положений двустороннего меморандума, принятого в октябре прошлого года. Его целью является обнаружение возможных скоплений отдельных автомобилей и незаконных бандформирований.

С октября минувшего года турецкая армия проводит на севере Сирии операцию «Источник мира», направленную против курдских вооруженных отрядов. Несмотря на создание в регионе безопасной зоны, на линии разграничения регулярно проходят столкновения враждующих сторон.