Кличко подстригся и сам сделал укладку перед камерой

Киев, 30 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как самостоятельно ухаживает за своей прической во время карантина по коронавирусу. Бывший спортсмен опубликовал мастер-класс по стрижке дома в TikTok.

На видео глава города самостоятельно подстриг себе волосы ножницами, подровнял челку, а затем прошелся машинкой по вискам. Все это Кличко снимал на камеру.

«С утра привел себя в порядок», – написал мэр Киева.

После мэр Киев помыл голову и уложил шевелюру феном. Парикмахерские процедуры на видео сопровождались песней Энди Савала про коронавирус.

Ранее Кличко в очередной раз оконфузился из-за неспособности грамотно формулировать свои мысли. Мэр Киева сообщил о смерти «неполноценных» подростков из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.