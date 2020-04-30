Москва, 30 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, чем может обернуться несоблюдение режима самоизоляции в период майских праздников.

«Не так много осталось. Режим самоизоляции продлили до 12 мая. Но поймите, если все пойдет плохо, то рисковать никто не будет. Если мы завтра не поведем себя правильно, то все обернется очень плохо. Мы же не хотим, чтобы ко Дню Победы был всплеск эпидемии… Сегодня условия диктует вирус», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавирусной инфекции умерли более 227 тысяч человек.

В РФ зафиксировано более 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, более тысячи человек скончались. 11 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения вируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.