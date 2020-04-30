Голосование по премии Немцова столкнулось с техническим сбоем сразу после расследования ФАН

Запущенное «Новой газетой» голосование по номинантам на премию Фонда Бориса Немцова столкнулось с необычным техническим сбоем. Сейчас веб-страница, на которой ранее можно было отдавать голос в пользу одного из 36 кандидатов-финалистов, не работает. Аналогичным образом ситуация обстоит с голосованиями, проведенными в 2017, 2018 и 2019 годах.

С чем связан сам «сбой» на сразу четырех голосованиях, говорить рано. Однако ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что система отслеживания голосов в «Новой» уязвима к техническим накруткам. Это позволяет любому заинтересованному лицу оказывать прямое влияние на голосование и тем самым вручать победу конкретному кандидату.

«Фингерпринтинг» как элемент специального эксперимента

Изначально в «Новой» заверили, что голосование в 2020 году должно продлиться до 11 мая. Пользователи могут выбирать одного из оставшихся пяти оппозиционных кандидатов еще десять дней — за это время ситуация может измениться в пользу любого из потенциальных фаворитов кардинально. В сложившейся ситуации остается только два варианта: либо СМИ Дмитрия Муратова столкнулось с техническими проблемами, либо речь идет о защитной реакции на проведенное журналистами ФАН исследование.

Схема голосования в «Новой газете» на первый взгляд кажется прозрачной и открытой. Однако во время эксперимента с использованием анонимного браузера «Тор» удалось выяснить, что сайт «Новой» без уведомления пользователей использует технологию «фингерпринтинга», позволяющую интернет-ресурсу получать цифровой отпечаток устройства. Такой метод представляет собой своеобразный аналог Cookie, но с одной оговоркой — в случае с «Новой» пользователь не может самостоятельно ограничить доступ к своим данным.

В экспертном сообществе уже замечали, что «фингерпринтинг» нередко используется веб-мошенниками — единичный сбор canvas-изображения позволяет злоумышленнику отследить поведение человека в Сети и зафиксировать его поведение на любой странице, где работает соответствующая система. Как и где Муратов хранит собранные данные — вопрос открытый. Но вполне очевидно, что «Новая» использовала сомнительные инструменты для того, чтобы один и тот же пользователь не смог отдавать голоса многократно.

Вскрытые нюансы могли вынудить «Новую» закрыть голосование

Обнаружив уязвимости в голосовании «Новой», журналисты в качестве подтверждения отдали голоса одному из представленных кандидатов — блогеру Алексею Навальному. Таким образом, было доказано, что несовершенство системы делает голосование необъективным и нечестным. Иными словами, пятерку лидеров» из 36 кандидатов может сформировать и откорректировать любой случайный человек, опираясь на исключительно свои интересы.

В этом контексте справедливо напомнить, что «Новая» проводит голосование за претендентов на премию Немцова вот уже четыре года. Однако находящиеся в открытом доступе страницы с предыдущими голосованиями перестали работать только после публикации расследования.

Такой ход событий не может быть простым стечением обстоятельств. Не исключено, что именно эксперимент журналистов мог подтолкнуть Муратова к пересмотру результатов всех голосований за несколько лет. Вероятно, главред «Новой» решил озаботиться ситуацией, ведь технические манипуляции с «фингерпринтингом» могут стать ударом по репутации газеты, указавшей честность и открытость в качестве своих главных принципов.