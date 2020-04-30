Почти 200 тысяч школьников получили компьютерную технику для дистанционного обучения

Москва, 30 апреля. Около 200 тысяч школьников и более 19 тысяч педагогов по всей России получили помощь в виде компьютерной техники для дистанционного обучения. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С коллегами из Агентства стратегических инициатив и «Единой России» мы соединяем наши ресурсы. Главное — обеспечить детям все необходимые возможности для обучения и подготовки к экзаменам. Важно, что в работу с первых дней активно включились региональные органы управления образованием, откликается и бизнес, и профильные ИТ- компании», — сказал Сергей Кравцов.

Министерство просвещения совместно с региональными органами управления образованием помогает ученикам и учителям получить технику для учебы и работы. Необходимыми компьютерами, планшетами и ноутбуками уже обеспечены около 200 тысяч школьников и более 19 тысяч педагогов по всей стране. Более 30 тысяч ребят, получивших компьютеры и ноутбуки, являются учащимися выпускных 9-х и 11-х классов. Более 19 тысяч детей — из многодетных и малообеспеченных семей.

В Минпросвещения также поясняют, что данные поступают от образовательных организаций со всей страны. Поддерживает учащихся и педагогов совместная акция Министерства просвещения, Агентства стратегических инициатив и партии «Единая Россия» — «Помоги учиться дома», которая стартовала 13 апреля.

Напомним, что на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11619 человек.

Массовая вспышка пневмонии началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее врачи установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.