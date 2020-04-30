УАЗ запускает онлайн-продажи автомобилей

Москва, 30 апреля. Ульяновский автомобильный завод запускает сервис для онлайн-покупки авто. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

В сообщении говорится, что бесконтактный способ взаимодействия с клиентами позволит избежать личного приезда в автосалон и выполнить все необходимые формальности дистанционно.

Клиенту необходимо ознакомиться с перечнем имеющихся в наличии автомобилей, после чего уточнить комплектацию авто, дополнительные функции, а также скидки на понравившуюся машину. Далее нужно отправить заявку дилеру, который свяжется с покупателем и обсудит итоговые условия сделки.

«Представитель автосалона оформляет договор купли-продажи транспортного средства и отправляет его на личную почту покупателя. Последний вносит предоплату или же полностью оплачивает автомобиль по полученным реквизитам расчетного счета дилера», — рассказали в пресс-службе.

Клиенты также могут воспользоваться кредитом после того, как перейдут по ссылкам банков-партнеров, внесут необходимую информацию и получат одобрение в режиме онлайн.