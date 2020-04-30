Москва, 30 апреля. Минобороны РФ ввело в эксплуатацию шесть инфекционных центров в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ в кратчайшие сроки построили и сдали в эксплуатацию многофункциональные инфекционные медицинские центры в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

«В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

29 апреля замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что девять военных госпиталей Московского территориального гарнизона полностью готовы к приему военнослужащих в случае обнаружения у них коронавируса. Кроме того, Минобороны РФ дополнительной закупило 300 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. От коронавируса скончались более 227 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 106 тысяч случаев заражения, более тысячи человек умерли. 11 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.