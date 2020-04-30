В ВОЗ предсказали вторую волну пандемии коронавируса

Москва, 30 апреля. Второй волны пандемии коронавируса избежать не получится, поскольку у большинства людей нет от него иммунитета. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, сейчас иммунитетом к новому типу коронавируса обладает лишь малая прослойка населения.

«До того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — отметила представитель ВОЗ.

Кроме того, Вуйнович призвала использовать опыт, накопленный за время первой вспышки, чтобы в период второй волны не допустить распространения коронавируса. В ВОЗ ожидают, что системы здравоохранения и эпидемиологического надзора смогут совместно выявлять мелкие очаги и устанавливать контактирующих с зараженными. Как отметила Вуйнович, эти знания помогут держать заболеваемость на низком уровне, пока не будет понятно, как формируется коллективный иммунитет.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что наличие антител не гарантирует защиту от нового заражения коронавирусом. Вуйнович подчеркнула, что вирус еще очень мало изучен.

Напомним, первые случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы в Китае в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.

Как стало известно ранее, Минобороны РФ ввело в эксплуатацию шесть инфекционных центров в нескольких регионах России. В центры уже поставили медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.